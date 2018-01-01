Мужская сборная Украины по настольному теннису поспорит за места с 25 по 32-е

Сегодня, 17:08 0 | Теннис

В Хальмштаде (Швеция) проходит командный чемпионат мира по настольному теннису.



Мужская сборная Украины выступает во втором по значимости Дивизионе. Украинцы стали победителями в группе Е, одержав пять побед в пяти встречах. Наши теннисисты победили Нидерланды (3-1), Данию (3-1), Чили (3-0), Канаду (3-0) и Таиланд (3-0).

За мужскую сборную Украины выступают Коу Лей, Денис Калачевский, Евгений Прищепа и Виктор Ефимов.



Теперь, в плей-офф мужская сборная Украины и еще семь команд будут бороться за места с 25-го по 32-е. Первый соперник украинцев определится в матче между сборными Дании и Греции.



Настольный теннис. Командный чемпионат мира. Хальмштад (Швеция), 2 мая

Мужчины. Група «Е». Итоговое положение команд.

1. УКРАИНА 10 очков/5 побед

2. Дания – 9/4

3. Нидерланды – 8/3

4. Таиланд - 7/2

5. Чили – 6/1

6. Канада – 8/0





В Хальмштаде (Швеция) проходит командный чемпионат мира по настольному теннису.Мужская сборная Украины выступает во втором по значимости Дивизионе. Украинцы стали победителями в группе Е, одержав пять побед в пяти встречах. Наши теннисисты победили Нидерланды (3-1), Данию (3-1), Чили (3-0), Канаду (3-0) и Таиланд (3-0).За мужскую сборную Украины выступают Коу Лей, Денис Калачевский, Евгений Прищепа и Виктор Ефимов.Теперь, в плей-офф мужская сборная Украины и еще семь команд будут бороться за места с 25-го по 32-е. Первый соперник украинцев определится в матче между сборными Дании и Греции.1. УКРАИНА 10 очков/5 побед2. Дания – 9/43. Нидерланды – 8/34. Таиланд - 7/25. Чили – 6/16. Канада – 8/0