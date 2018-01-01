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Мужская сборная Украины по настольному теннису поспорит за места с 25 по 32-е
Мужская сборная Украины по настольному теннису поспорит за места с 25 по 32-еВ Хальмштаде (Швеция) проходит командный чемпионат мира по настольному теннису.

Мужская сборная Украины выступает во втором по значимости Дивизионе. Украинцы стали победителями в группе Е, одержав пять побед в пяти встречах. Наши теннисисты победили Нидерланды (3-1), Данию (3-1), Чили (3-0), Канаду (3-0) и Таиланд (3-0).
За мужскую сборную Украины выступают Коу Лей, Денис Калачевский, Евгений Прищепа и Виктор Ефимов.

Теперь, в плей-офф мужская сборная Украины и еще семь команд будут бороться за места с 25-го по 32-е. Первый соперник украинцев определится в матче между сборными Дании и Греции.

Настольный теннис. Командный чемпионат мира. Хальмштад (Швеция), 2 мая
Мужчины. Група «Е». Итоговое положение команд.
1. УКРАИНА 10 очков/5 побед
2. Дания – 9/4
3. Нидерланды – 8/3
4. Таиланд  - 7/2
5. Чили – 6/1
6. Канада – 8/0


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