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Женская сборная Украины по настольному теннису победила Сингапур и вышла в 1/4 финала ЧМ
Татьяна Биленко (Украина)В Хальмштаде (Швеция) проходит командный чемпионат мира по настольному теннису.

Женская сборная Украины в 1/8 плей-офф чемпионского дивизиона стартовала в матче против команды Сингапура и одержала победу со счетом 3:2. По одному победному очку в копилку сборной Украины принесли Анна Гапонова, Маргарита Песоцкая и Татьяна Биленко. Два очка для сборной Сингапура заработала четвертая ракетка мира Фен Тянвей.

Таким образом, женская сборная Украины вышла в четвертьфинал, где собрались восемь сильнейших команд мира.  

За выход в полуфинал турнира украинки сразятся с командой Японии. Японки заняли в группе В первое место и напрямую вышли в четвертьфинал, минуя стадию 1/8 финала.  

Настольный теннис. Командный чемпионат мира. Хальмштад (Швеция), 2 мая
1/8 финала. Женщины.
Сингапур – УКРАИНА – 2-3 (3:0, 2:3, 1:3, 3:0, 0:3)
Фен Тянвей – Татьяна Биленко – 1:0 (11:7, 11:9, 11:2)
Ю Менгью – Анна Гапонова – 2:3 (6:11, 11:5, 9:11, 11:8, 8:11)
Лин Е – Маргарита Песоцкая  - 1-3 (9:11, 7:11, 11:9, 6:11)
Фен Тянвей – Анна Гапонова – 3:0 (11:4, 11:8, 11:3)
Ю Менгью – Татьяна Биленко – 0:3 (10:12, 9:11, 8:11)
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