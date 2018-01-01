Женская сборная Украины по настольному теннису победила Сингапур и вышла в 1/4 финала ЧМ

В Хальмштаде (Швеция) проходит командный чемпионат мира по настольному теннису.



Женская сборная Украины в 1/8 плей-офф чемпионского дивизиона стартовала в матче против команды Сингапура и одержала победу со счетом 3:2. По одному победному очку в копилку сборной Украины принесли Анна Гапонова, Маргарита Песоцкая и Татьяна Биленко. Два очка для сборной Сингапура заработала четвертая ракетка мира Фен Тянвей.



Таким образом, женская сборная Украины вышла в четвертьфинал, где собрались восемь сильнейших команд мира.



За выход в полуфинал турнира украинки сразятся с командой Японии. Японки заняли в группе В первое место и напрямую вышли в четвертьфинал, минуя стадию 1/8 финала.



Настольный теннис. Командный чемпионат мира. Хальмштад (Швеция), 2 мая

1/8 финала. Женщины.

Сингапур – УКРАИНА – 2-3 (3:0, 2:3, 1:3, 3:0, 0:3)

Фен Тянвей – Татьяна Биленко – 1:0 (11:7, 11:9, 11:2)

Ю Менгью – Анна Гапонова – 2:3 (6:11, 11:5, 9:11, 11:8, 8:11)

Лин Е – Маргарита Песоцкая - 1-3 (9:11, 7:11, 11:9, 6:11)

Фен Тянвей – Анна Гапонова – 3:0 (11:4, 11:8, 11:3)

Ю Менгью – Татьяна Биленко – 0:3 (10:12, 9:11, 8:11) В Хальмштаде (Швеция) проходит командный чемпионат мира по настольному теннису.Женская сборная Украины в 1/8 плей-офф чемпионского дивизиона стартовала в матче против команды Сингапура и одержала победу со счетом 3:2. По одному победному очку в копилку сборной Украины принесли Анна Гапонова, Маргарита Песоцкая и Татьяна Биленко. Два очка для сборной Сингапура заработала четвертая ракетка мира Фен Тянвей.Таким образом, женская сборная Украины вышла в четвертьфинал, где собрались восемь сильнейших команд мира.За выход в полуфинал турнира украинки сразятся с командой Японии. Японки заняли в группе В первое место и напрямую вышли в четвертьфинал, минуя стадию 1/8 финала.Фен Тянвей – Татьяна Биленко – 1:0 (11:7, 11:9, 11:2)Ю Менгью – Анна Гапонова – 2:3 (6:11, 11:5, 9:11, 11:8, 8:11)Лин Е – Маргарита Песоцкая - 1-3 (9:11, 7:11, 11:9, 6:11)Фен Тянвей – Анна Гапонова – 3:0 (11:4, 11:8, 11:3)Ю Менгью – Татьяна Биленко – 0:3 (10:12, 9:11, 8:11)