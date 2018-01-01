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Стамбул. Молчанов стартовал с победы в парном разряде
Стамбул. Молчанов стартовал с победы в парном разрядеВ Стамбуде (Турция) на турнире ATP250 - TEB BNP Paribas Istanbul Open с призовым фондом €426,145 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинец Денис Молчанов (90-й в парном рейтинге ATP) в дуэте с хорватом Франко Шкугором (40) одержали победу над немцем Андре Бегеманном (77) и хорватом Антонио Санчичем (61) со счетом 6:1, 7:6(10).

За 1 час 19 минут игрового времени Молчанов и Шкугор взяли три подачи соперников и не удержали одну свою. На их счету два эйса и столько же двойных ошибок, а Бегеманн и Санчич один раз подали навылет и трижды ошиблись на подаче. Отметим, что на тайбрейке Молчанов и Шкугор отыграли пять сетболов и со второго матчбола оформили победу.

В четвертьфинале Молчанову и Шкугору предстоит сразиться с первым сеяным дуэтом в составе американца Николаса Монро (51) и Бена Маклахлана (27) из Японии.
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