Стамбул. Молчанов стартовал с победы в парном разряде

В Стамбуде (Турция) на турнире ATP250 - TEB BNP Paribas Istanbul Open с призовым фондом €426,145 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинец(90-й в парном рейтинге ATP) в дуэте с хорватом(40) одержали победу над немцем А(77) и хорватом(61) со счетом 6:1, 7:6(10).За 1 час 19 минут игрового времени Молчанов и Шкугор взяли три подачи соперников и не удержали одну свою. На их счету два эйса и столько же двойных ошибок, а Бегеманн и Санчич один раз подали навылет и трижды ошиблись на подаче. Отметим, что на тайбрейке Молчанов и Шкугор отыграли пять сетболов и со второго матчбола оформили победу.В четвертьфинале Молчанову и Шкугору предстоит сразиться с первым сеяным дуэтом в составе американца Николаса Монро (51) и Бена Маклахлана (27) из Японии.