На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Катарина Завацкая вышла в 1/4 финала на турнире в Рабате
Катарина Завацкая вышла в 1/4 финала на турнире в РабатеВ Рабате (Марокко) на турнире WTA категории International - Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem с призовым фондом $ 250,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

260-я ракетка мира, 18-летняя украинка Катарина Завацкая (WC) вышла в четвертьфинал после победы над 28-летней румынкой Александжой Дулгеру (LL), занимающей в мировом рейтинге 176-е место, со счетом 7:5, 2:6, 6:4.

Теннисистки играли 2 часа 49 минут. За это время соперницы сделали по восемь брейков. Эйсов в матче не быдл, при этом Завацкая допустила пять двойных ошибок, а Дулгеру – две. Отметим, что по ходу решающего сета Дулгеру трижды выходила вперед с брейком, но каждый раз Завацкая делала обратный брейк. Катарина впервые сумела повести в этой партии, защитив подачу (5:4), и навязала борьбу на подаче соперницы. С 0-30 Завацкая взяла три очка подряд и реализовала первый же матчбол. Между собой теннисистки играли впервые.
 
За выход в полуфинал соревнований Завацкая сразится с 60-й ракеткой мира Се Су-Вей из Тайваня, которая в трех партиях обыграла словенку Тамару Зидашек (Q) -  6:7(6), 6:3, 6:3.

Ранее Завацкая и Су-Вей не встречались.
 
Теннис.WTA. International. Рабат (Марокко). Грунт. Призовой фонд $250,750.  Одиночный разряд.32 участницы.
Второй круг
Катарина Завацкая (Украина, WC) - Александра Дулгеру (Румыния, LL) – 7:5, 2:6, 6:4
Се Су-Вэй (Тайвань, 8) — Тамара Зиданшек (Словения, Q) – 6:7(6), 6:3, 6:3

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Катарина Завацкая стартовала с победы на турнире в Рабате
Уимблдон. Завацкая стартовала с победы на юниорском Уимблдоне
Завацкая проиграла Линетт на старте турнира в Куала-Лумпуре
Завацкая не пробилась в 1/4 финала юниорского Уимблдона
US Open. Юниорки Завацкая и Зарицкая выбыли в первом круге в одиночном разряде
Рабат. Павлюченкова обыграла Эррани и вышла в финал
Козлова вышла во второй круг турнира в Рабате
Павлюченкова обыграла Скьявоне и завоевала титул на турнире в Рабате
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Стамбул. Молчанов стартовал с победы в парном разряде
Катарина Завацкая вышла в 1/4 финала на турнире в Рабате
Острава. Стаховский и Росол в паре вышли в полуфинал
Женская сборная Украины по настольному теннису вышла в плей-офф ЧМ
Катарина Завацкая стартовала с победы на турнире в Рабате

Последние новости спорта

11:19 Американская гимнастка приземлилась на голову после соскока с бревна (Видео) 78 | Гимнастика / Видео

10:55 Крис Фрум: Нет причин, по которым мне бы было запрещено соревноваться 67 | Велоспорт

10:38 Линарес: Если кто-то победил Ломаченко, почему это не смогу сделать я? 73 | Бокс

10:23 В Red Bull готовы прибегнуть к командной тактике 104 | Формула-1

10:09 Белью: Хэя ждут последние 15 минут в карьере 91 | Бокс

09:35 Президент WBC — о невиновности Альвареса: Справедливость восторжествовала 85 | Бокс

09:28 Фьюри советует Джошуа: Не жадничай, соглашайся на условия Уайлдера! 97 | Бокс

09:02 НХЛ. Названы три звезды игрового дня 82 | Хоккей

08:51 НБА. Блокшот Гобера и аллей-уп Хардена – в Топ-5 моментов игрового дня (Видео) 104 | Баскетбол / Видео

08:31 НХЛ. Кубок Стэнли. «Тампа» вышла вперед в серии с «Бостоном», «Сан-Хосе» сравнял счет в серии с «Вегасом» (+Видео) 102 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Ломаченко в преддверии боя с Линаресом провел открытую тренировку (Фото, Видео)

Победа Джошуа над Паркером в фотографиях

Победа Поветкина над Прайсом в фотографиях

Взвешивание: Джошуа vs Паркер, Поветкин vs Прайс (Фото, видео)

Джошуа и Паркер: открытая тренировка (Фото, Видео)

Джошуа и Паркер на финальной пресс-конференции (Фото, видео)

Александр Гвоздик – Мехди Амар: дуэль взглядов (Фото, Видео)

ВИДЕО

Американская гимнастка приземлилась на голову после соскока с бревна (Видео)

НБА. Блокшот Гобера и аллей-уп Хардена – в Топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Аллей-уп Джеффа Грина и Леброна Джеймса – в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Данк Симонса и алей-уп Розира на Морриса – в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Блокшот Томпсона и данк Митчелла – в Топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Столкновение гонщиков Red Bull Racing на гран-при Азербайджана (Видео)

НБА. Данки Джорджа, Оладипо и Джеймса – в топ-10 моментов игрового дня (Видео)





Топ-новости недели

Катарина Завацкая вышла в 1/4 финала на турнире в Рабате
Дзюдоистка Елизавета Каланина - лучшая спортсменка апреля в Украине
Женская сборная Украины по настольному теннису вышла в плей-офф ЧМ
Катарина Завацкая стартовала с победы на турнире в Рабате
Острава. Стаховский стартовал с победы в парном разряде







Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2018 (47)
Апрель 2018 (424)
Март 2018 (604)
Февраль 2018 (586)
Январь 2018 (596)
Декабрь 2017 (441)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги