Катарина Завацкая вышла в 1/4 финала на турнире в Рабате

Теннис.WTA. International. Рабат (Марокко). Грунт. Призовой фонд $250,750. Одиночный разряд.32 участницы.

В Рабате (Марокко) на турнире WTA категории International - Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem с призовым фондом $ 250,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.260-я ракетка мира, 18-летняя украинка(WC) вышла в четвертьфинал после победы над 28-летней румынкой(LL), занимающей в мировом рейтинге 176-е место, со счетом 7:5, 2:6, 6:4.Теннисистки играли 2 часа 49 минут. За это время соперницы сделали по восемь брейков. Эйсов в матче не быдл, при этом Завацкая допустила пять двойных ошибок, а Дулгеру – две. Отметим, что по ходу решающего сета Дулгеру трижды выходила вперед с брейком, но каждый раз Завацкая делала обратный брейк. Катарина впервые сумела повести в этой партии, защитив подачу (5:4), и навязала борьбу на подаче соперницы. С 0-30 Завацкая взяла три очка подряд и реализовала первый же матчбол. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в полуфинал соревнований Завацкая сразится с 60-й ракеткой мира Се Су-Вей из Тайваня, которая в трех партиях обыграла словенку Тамару Зидашек (Q) - 6:7(6), 6:3, 6:3.Ранее Завацкая и Су-Вей не встречались.Катарина Завацкая (Украина, WC) - Александра Дулгеру (Румыния, LL) – 7:5, 2:6, 6:4Се Су-Вэй (Тайвань, 8) — Тамара Зиданшек (Словения, Q) – 6:7(6), 6:3, 6:3