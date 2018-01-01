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Острава. Стаховский и Росол в паре вышли в полуфинал
Острава. Стаховский и Росол в паре вышли в полуфиналВ Остраве (Чехия) на турнире ATP серии Challenger Tour - PROSPERITA OPEN с призовым фондом € 64,000 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.
 
Украинец Сергей Стаховский (171-й в парном рейтинге ATP) в дуэте с чехом Лукашем Росолом (447) нанесли поражение третьим сеяным итальянцу Алессандро Мотти (135) и поляку Гржегожу Панфилу (204) со счетом 7:6(5), 6:2.

Поединок длился 1 час 7 минут. Стаховский и Росол реализовали три брейк-пойнта из восьми, а их соперники – один из четырех. На счету победителей три эйса и пять двойных ошибок против одного эйса и одной двойной у Мотти и Панфила.

За выход в финал турнира Стаховский и Росол поспорят с либо с первым сеяным дуэтом Томаш Беднарек (Польша) / Андреас Миес (Германия), либо с испанцем Педро Марьтинесом и Сумитом Нагалом из Индии.

Напомним, в одиночном разряде Стаховский (2) в первом круге проиграл Артуру де Грефу из Бельгии. 
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