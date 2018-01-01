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Женская сборная Украины по настольному теннису вышла в плей-офф ЧМ
Маргарита Песоцкая (Украина)В Хальмштаде (Швеция) проходит командный чемпионат мира по настольному теннису. Это 54-й по счету чемпионат мира по настольному теннису и 7-й по счету проводимый в Швеции

Женская сборная Украины в группе «В» одержала три победы и потерпела два поражения. Украинки обыграли сборные США (3-0), Египта (3-0) и Венгрии (3-2) и проиграли командам Японии (0:3) и Австрии (0-3).

В итоге сборная Украины набрала 8 очков и, заняв в группе третье место, вышла в плей-офф чемпионского дивизиона, где продолжит борьбу за 1-12 места. Первыми соперницами украинок будут представительницы Сингапура.

За сборную Украины выступают Анна Гапонова, Маргарита Песоцкая, Татьяна Биленко, Вероника Худ и Соломия Братейко.

Настольный теннис. Командный чемпионат мира. Хальмштад (Швеция), 1 мая
Женщины. Группа «А».
Итоговое положение команд
1. Япония – 10 очков / 5 побед
2. Австрия – 9/4
3. УКРАИНА – 8/3
4. Венгрия – 7/2
5. США – 6/1
6. Египет – 5/0
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