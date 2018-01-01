Женская сборная Украины по настольному теннису вышла в плей-офф ЧМ

Настольный теннис. Командный чемпионат мира. Хальмштад (Швеция), 1 мая

В Хальмштаде (Швеция) проходит командный чемпионат мира по настольному теннису. Это 54-й по счету чемпионат мира по настольному теннису и 7-й по счету проводимый в ШвецииЖенская сборная Украины в группе «В» одержала три победы и потерпела два поражения. Украинки обыграли сборные США (3-0), Египта (3-0) и Венгрии (3-2) и проиграли командам Японии (0:3) и Австрии (0-3).В итоге сборная Украины набрала 8 очков и, заняв в группе третье место, вышла в плей-офф чемпионского дивизиона, где продолжит борьбу за 1-12 места. Первыми соперницами украинок будут представительницы Сингапура.За сборную Украины выступают Анна Гапонова, Маргарита Песоцкая, Татьяна Биленко, Вероника Худ и Соломия Братейко.1. Япония – 10 очков / 5 побед2. Австрия – 9/43. УКРАИНА – 8/34. Венгрия – 7/25. США – 6/16. Египет – 5/0