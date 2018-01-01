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Катарина Завацкая стартовала с победы на турнире в Рабате
Катарина Завацкая стартовала с победы на турнире в РабатеВ Рабате (Марокко) на турнире WTA категории International - Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem с призовым фондом $ 250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

260-я ракетка мира, 18-летняя украинка Катарина Завацкая (WC) вышла во второй круг после победы над 17-летней Диае Эль-Жарди (WC) из Марокко, занимающей в рейтинге WTA 9999 со счетом 6:2,6:3.

За 1 час 17 минут игрового времени Завацкая выиграла семь геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. Обе теннисистки выполнили по одному эйсу, при этом украинка допустила пять двойных ошибок, а ее соперница – семь. Между собой теннисистки играли впервые.

Во втором круге соперницей  Завацкой будет 176-я ракетка мира, 28-летняя румынка Александра Дулгеру (LL), которая обыграла 41-ю ракетку мира венгерку Тимею Бабош (4) со счетом 2:6, 7:6(7), 7:5.

Ранее Завацкая и Дулгеру не встречались.
 
Теннис.WTA. International. Рабат (Марокко). Грунт. Призовой фонд $250,750.  Одиночный разряд.32 участницы.
Первый круг
Катарина Завацкая (Украина, WC) - Диае Эль-Жарди (Марокко, WC) — 6:2, 6:3
Александра Дулгеру (Румыния, LL) - Тимеа Бабош (Венгрия, 4) — 2:6, 7:6(7), 7:5


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