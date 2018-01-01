Катарина Завацкая стартовала с победы на турнире в Рабате

Теннис.WTA. International. Рабат (Марокко). Грунт. Призовой фонд $250,750. Одиночный разряд.32 участницы.

В Рабате (Марокко) на турнире WTA категории International - Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem с призовым фондом $ 250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.260-я ракетка мира, 18-летняя украинка(WC) вышла во второй круг после победы над 17-летней(WC) из Марокко, занимающей в рейтинге WTA 9999 со счетом 6:2,6:3.За 1 час 17 минут игрового времени Завацкая выиграла семь геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. Обе теннисистки выполнили по одному эйсу, при этом украинка допустила пять двойных ошибок, а ее соперница – семь. Между собой теннисистки играли впервые.Во втором круге соперницей Завацкой будет 176-я ракетка мира, 28-летняя румынка(LL), которая обыграла 41-ю ракетку мира венгерку(4) со счетом 2:6, 7:6(7), 7:5.Ранее Завацкая и Дулгеру не встречались.Катарина Завацкая (Украина, WC) - Диае Эль-Жарди (Марокко, WC) — 6:2, 6:3Александра Дулгеру (Румыния, LL) - Тимеа Бабош (Венгрия, 4) — 2:6, 7:6(7), 7:5