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Острава. Стаховский не прошел во второй круг в одиночном разряде
Острава. Стаховский не прошел во второй круг в одиночном разрядеВ Остраве (Чехия) на турнире ATP серии Challenger Tour - PROSPERITA OPEN с призовым фондом € 64,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.  Z

12-я ракетка мира, 32-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под вторым номером, в стартовом матче потерпел поражение от 26-летнего бельгийца Артура Де Грифа, занимающего в мировом рейтинге 289-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 47 минут и завершился в пользу бельгийца со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Стаховский взял три подачи соперника и упустил четыре своих. На счету Сергея шесть эйсов и три двойные ошибки, а Гриф один раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.

Напомним, в парном разряде Стаховский в дуэте с чехом Лукашем Росолом стартовали с победы.

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