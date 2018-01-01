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Савчук не прошла во второй круг в парном разряде на турнире в Праге
Савчук не прошла во второй круг в парном разряде на турнире в ПрагеВ Праге (Чехия) на турнире WTA категории International - с призовым фондом $ 250,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Посеянные под пятым номером украинка Ольга Савчук (49-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с россиянкой Вероникой Кудерметовой (58) потерпели поражение от чешской пары Барбора Стрыкова (12) / Барбора Стефкова (1052). Поединок длился 1 час 9 минут и завершился в пользу чешек со счетом 6:3, 7:5. 

Савчук и Кудерметова реализовали все три своих брейк-пойнта, а их соперницы – пять из 11-ти. Обе пары на подаче допустили по две двойные ошибки, при этом Ольга и Вероника два раза подали навылет, а чешки – один раз.

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