Савчук не прошла во второй круг в парном разряде на турнире в Праге

Сегодня, 18:25 0 | Теннис

В Праге (Чехия) на турнире WTA категории International - с призовым фондом $ 250,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.



Посеянные под пятым номером украинка Ольга Савчук (49-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с россиянкой Вероникой Кудерметовой (58) потерпели поражение от чешской пары Барбора Стрыкова (12) / Барбора Стефкова (1052). Поединок длился 1 час 9 минут и завершился в пользу чешек со счетом 6:3, 7:5.



Савчук и Кудерметова реализовали все три своих брейк-пойнта, а их соперницы – пять из 11-ти. Обе пары на подаче допустили по две двойные ошибки, при этом Ольга и Вероника два раза подали навылет, а чешки – один раз.



В Праге (Чехия) на турнире WTA категории International - с призовым фондом $ 250,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Посеянные под пятым номером украинка(49-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с россиянкой(58) потерпели поражение от чешской пары(12) /(1052). Поединок длился 1 час 9 минут и завершился в пользу чешек со счетом 6:3, 7:5.Савчук и Кудерметова реализовали все три своих брейк-пойнта, а их соперницы – пять из 11-ти. Обе пары на подаче допустили по две двойные ошибки, при этом Ольга и Вероника два раза подали навылет, а чешки – один раз.