Острава. Стаховский стартовал с победы в парном разряде

В Остраве (Чехия) на турнире ATP серии Challenger Tour - PROSPERITA OPEN с призовым фондом € 64,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинец(171-й в парном рейтинге ATP) в дуэте с чехом(447) в упорном поединке одолели французскую пару(315)/(485) со счетом 4:6, 7:6(3), 13-11.Поединок продолжался 1 час 39 минут. Стаховский и Росол сделали один брейк и отыграли единственный брейк-пойнт, имевшийся у соперников. На счету победителей один эйс и три двойных ошибки, а чехи три раза подали навылет и дважды ошиблись на подаче.В четвертьфинале Стаховский и Росол сыграют против третьих сеяных итальянца Алессандро Мотти (135) и поляка Гржегожа Панфила (204).Напомним, в одиночном разряде Стаховский получил второй номер посева и начнет борьбу матчем против Артура де Грефа из Бельгии.