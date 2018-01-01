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Острава. Стаховский стартовал с победы в парном разряде
Острава. Стаховский стартовал с победы в парном разрядеВ Остраве (Чехия) на турнире ATP серии Challenger Tour - PROSPERITA OPEN с призовым фондом € 64,000 в парном разряде проходят матчи первого круга. 

Украинец Сергей Стаховский (171-й в парном рейтинге ATP) в дуэте с чехом Лукашем Росолом (447) в упорном поединке одолели французскую пару Антуан Хоан (315)/ Глеб Сахаров (485) со счетом 4:6, 7:6(3), 13-11.

Поединок продолжался 1 час 39 минут. Стаховский и Росол сделали один брейк и отыграли единственный брейк-пойнт, имевшийся у соперников. На счету победителей один эйс и три двойных ошибки, а чехи три раза подали навылет и дважды ошиблись на подаче.

В четвертьфинале Стаховский и Росол сыграют против третьих сеяных итальянца Алессандро Мотти (135) и поляка Гржегожа Панфила (204).

Напомним, в одиночном разряде Стаховский получил второй номер посева и начнет борьбу матчем против Артура де Грефа из Бельгии.   

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