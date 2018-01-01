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Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский ослабили свои позиции
Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский ослабили свои позицииАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 30 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял две позиции и опустился на 56-е место.
 
Во второй сотне мировой классификации украинец Сергей Стаховский потерял четыре пункта и теперь занимает на 126-ю позицию.
 
Илья Марченко в третьей сотне опустился с 256-й строчки на 258-ю.
 
В Топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль с отрывом от швейцарца Роджера Федерера в 100 очков. Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает бельгиец Давид Гоффен.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 30.04 2018 г.:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) —  8770 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5195
4 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4985
5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4950
6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4470
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3545
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) –3390
9 (9). Джон Иснер (США) - 3125
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3020

56 (54). Александр Долгополов (Украина) – 966
126 (122). Сергей Стаховский (Украина) – 445
258 (256). Илья Марченко (Украина) – 202

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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