Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский ослабили свои позиции

Сегодня, 08:58 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 30 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял две позиции и опустился на 56-е место.



Во второй сотне мировой классификации украинец Сергей Стаховский потерял четыре пункта и теперь занимает на 126-ю позицию.



Илья Марченко в третьей сотне опустился с 256-й строчки на 258-ю.



В Топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль с отрывом от швейцарца Роджера Федерера в 100 очков. Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает бельгиец Давид Гоффен.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 30.04 2018 г.:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5195

4 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4985

5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4950

6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4470

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3545

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) –3390

9 (9). Джон Иснер (США) - 3125

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3020

…

56 (54). Александр Долгополов (Украина) – 966

126 (122). Сергей Стаховский (Украина) – 445

258 (256). Илья Марченко (Украина) – 202



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 30 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист -, который потерял две позиции и опустился на 56-е место.Во второй сотне мировой классификации украинецпотерял четыре пункта и теперь занимает на 126-ю позицию.в третьей сотне опустился с 256-й строчки на 258-ю.В Топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг испанецс отрывом от швейцарцав 100 очков. Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает бельгиец1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 86703 (3). Александр Зверев (Германия) – 51954 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 49855 (5). Григор Димитров (Болгария) – 49506 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 44707 (7). Доминик Тим (Австрия) – 35458 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) –33909 (9). Джон Иснер (США) - 312510 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 302056 (54). Александр Долгополов (Украина) – 966126 (122). Сергей Стаховский (Украина) – 445258 (256). Илья Марченко (Украина) – 202