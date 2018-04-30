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Рейтинг WTA. Свитолина – четвертая, Цуренко, Бондаренко и Костюк укрепили свои позиции
Рейтинг WTA. Свитолина – четвертая, Цуренко, Бондаренко и Костюк укрепили свои позицииЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 30 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира. На две позиции поднялась Леся Цуренко (38-я), на одну – Катерина Бондаренко (77), две позиции потеряла Катерина Козлова (70).

Во второй сотне мирового рейтинга три украинки. На 24 позиции взлетела Марта Костюк (134) и обошла Ангелину Калинину, которая, в свою очередь, поднялась 14-позиций и теперь занимает 137-е место. 15 пунктов потеряла Даяна Ястремская (177).

В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп, но отрыв от датчанки Каролин Возняцки сократился с 1350 очков до 1265. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира чешка Петра Квитова.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 30.04.2018г.:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8055 очков
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6790
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6065
4 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5450
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) –5382
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5100
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4700
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4276
9 (9). Слоан Стивенс (США) - 3939
10 (10). Петра Квитова (Чехия) - 3271
 …
38 (40). Леся Цуренко (Украина) – 1260
70 (68). Катерина Козлова (Украина) – 894
77 (78). Катерина Бондаренко (Украина) –  803
134 (158). Марта Костюк (Украина) – 461
137 (151). Ангелина Калинина (Украина) – 446
177 (162). Даяна Ястремская (Украина) – 324

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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