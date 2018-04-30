Рейтинг WTA. Свитолина – четвертая, Цуренко, Бондаренко и Костюк укрепили свои позиции

в понедельник, 30 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки.по-прежнему четвертая ракетка мира. На две позиции поднялась(38-я), на одну –(77), две позиции потеряла(70).Во второй сотне мирового рейтинга три украинки. На 24 позиции взлетела(134) и обошла, которая, в свою очередь, поднялась 14-позиций и теперь занимает 137-е место. 15 пунктов потеряла(177).В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг румынка, но отрыв от датчанкисократился с 1350 очков до 1265. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира чешка1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8055 очков2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 67903 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 60654 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 54505 (5). Елена Остапенко (Латвия) –53826 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 51007 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 47008 (8). Винус Уильямс (США) – 42769 (9). Слоан Стивенс (США) - 393910 (10). Петра Квитова (Чехия) - 327138 (40). Леся Цуренко (Украина) – 126070 (68). Катерина Козлова (Украина) – 89477 (78). Катерина Бондаренко (Украина) – 803134 (158). Марта Костюк (Украина) – 461137 (151). Ангелина Калинина (Украина) – 446177 (162). Даяна Ястремская (Украина) – 324