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Юлия Гёргес заработала «деревянную ложку» по итогам турнира WTA в Штутгарте
Юлия Гёргес заработала «деревянную ложку» по итогам турнира в ШтутгартеНемецкая теннисистка Юлия Гёргес стала обладательницей шутливого неофициального приза.

Традиционно эту неформальную награду, возникшую в Австралии, получают команды, по итогам соревнований оказавшиеся последними. В теннисе «деревянную ложку» присуждают, когда с первого раунда до финала в каждом матче одерживает победу игрок, который проигрывает в следующем. «Победителем» считается первый проигравший игрок в этой цепи.

Немка Юлия Гёргес в первом раунде соревнований в Штутгарте уступила чешке Маркете Вондроушовой, которая проиграла украинке Элине Свитолиной, которая затем не справилась с Каролин Гарсия, а та в свою очередь, пропустила в финальный поединок Коко Вандевеге, которая не смогла победить Каролину Плишкову.

Отметим, что в этом году «деревянную ложку» уже заработали такие теннисистки как Гарбинье Мугуруса (Брисбен), Аннет Контавейт (Доха) и Анастасия Севастова (Дубай), а россиянка Анна Блинкова стала даже дважды лауреатом этой награды (Шэньчжэн и Тайбэй).
По материалам: btu.org.ua
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