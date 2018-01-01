Надаль защитил чемпионский титул на турнире в Барселоне

Теннис. ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселоне (Испания). Грунт. Призовой фонд €2,794,220. Одиночный разряд. 48 участников.

В Барселоне (Испания) на турнире ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €2,794,220 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 31-летний испанец(1) не испытал проблем в матче против 19-летнего представителя Греции, занимающего в мировом рейтинге 63-е место. Поединок длился 1 час 18 минут и завершился в пользу испанца со счетом 6:2, 6:1.Надаль реализовал пять брейк-пойнтов из десяти и отыграл все три брейк-пойнта, имевшихся у Циципаса. Навылет Рафа не подавал и допустил три двойных ошибки, а Стефанос выполнил три эйса при одной двойной ошибке. Ранее теннисисты не встречались.Титул, завоеванный на турнире Barcelona Open Banc Sabadell, стал для Надаля вторsм в сезоне и 77-м в карьере. Рафаэль зашитил свои чемпионские очки и заработал €201,700 призовых.Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:2, 6:1