Каролина Плишкова – чемпионка турнира WTA в Штутгарте

Теннис.WTA. Premier - Porsche Tennis Grand Pri. Штутгарт (Германия). Грунт. Призовой фонд $816,000. Одиночный разряд. 28 участниц

В Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix с призовым фондом $ 816,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Шестая ракетка мира, 26-летняя чешка(5) одержала победу над своей ровесницей из США(WС), занимающей в мировом рейтинге 16-е место, со счетом 6:6(2), 6:4.Поединок продолжался 1 час 56 минут. Плишкова сделала три брейка и упустила две своих подачи. На счету Каролины одиннадцать эйсов и две двойные ошибки, против четырех эйсов и пяти двойных у Вандевеге. Теперь счет их личных встреч стал равный – 3:3.Этот титул стал для Плишковой первым в сезоне и третьим в карьере и принес ей 470 рейтинговых очков и $74.189 призовых.Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Коко Вандевеге (США, WC) – 7:6(2), 6:4