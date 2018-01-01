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Барселона. Надаль победил Гоффена и стал вторым финалистом
Барселона. Надаль победил Гоффена и стал вторым финалистомВ Барселоне (Испания) на турнире ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €2,794,220 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.

Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 31-летний испанец Рафаэль Надаль (1) уверенно обыграл 27-летнего бельгийца Давида Гоффена (4), занимающего в мировом рейтинге десятое место, со счетом 6:4, 6:0.

За 1 час 22 минуты, проведенные на корте, Надаль выиграл пять геймов на приеме и проиграл один на своей подаче. На счету Рафаэля два эйса при отсутствии двойных ошибок, а Гоффен один раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу испанца.

В финале Надалю предстоит защищать свой чемпионский титул в матче против Стефаноса Циципаса из Греции, который  победил испанца Пабло Карреньо-Бусту.

Ранее Надаль и Циципас не встречались.

Теннис. ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселоне (Испания).  Грунт. Призовой фонд €2,794,220. Одиночный разряд. 48 участников.
1/2 финала
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Давид Гоффен (Бельгия, 4) – 6:4, 6:0

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