Барселона. Надаль победил Гоффена и стал вторым финалистом

Сегодня, 20:07 2 | Теннис

В Барселоне (Испания) на турнире ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €2,794,220 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 31-летний испанец Рафаэль Надаль (1) уверенно обыграл 27-летнего бельгийца Давида Гоффена (4), занимающего в мировом рейтинге десятое место, со счетом 6:4, 6:0.



За 1 час 22 минуты, проведенные на корте, Надаль выиграл пять геймов на приеме и проиграл один на своей подаче. На счету Рафаэля два эйса при отсутствии двойных ошибок, а Гоффен один раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу испанца.



В финале Надалю предстоит защищать свой чемпионский титул в матче против Стефаноса Циципаса из Греции, который



Ранее Надаль и Циципас не встречались.



Теннис. ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселоне (Испания). Грунт. Призовой фонд €2,794,220. Одиночный разряд. 48 участников.

1/2 финала

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Давид Гоффен (Бельгия, 4) – 6:4, 6:0



В Барселоне (Испания) на турнире ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €2,794,220 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 31-летний испанец(1) уверенно обыграл 27-летнего бельгийца(4), занимающего в мировом рейтинге десятое место, со счетом 6:4, 6:0.За 1 час 22 минуты, проведенные на корте, Надаль выиграл пять геймов на приеме и проиграл один на своей подаче. На счету Рафаэля два эйса при отсутствии двойных ошибок, а Гоффен один раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу испанца.В финале Надалю предстоит защищать свой чемпионский титул в матче против Стефаноса Циципаса из Греции, который победил испанца Пабло Карреньо-Бусту.Ранее Надаль и Циципас не встречались.Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Давид Гоффен (Бельгия, 4) – 6:4, 6:0