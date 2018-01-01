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Барселона. Циципас обыграл Карреньо-Бусту и вышел в финал
Барселона. Циципас обыграл Карреньо-Бусту и вышел в финалВ Барселоне (Испания) на турнире ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €2,794,220 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.

19-летний представитель Греции Стефанос Циципас, занимающий в мировом рейтинге 63-е место, нанес поражение одиннадцатой ракетке мира, 26-летнему испанцу Пабло Карреньо-Бусте (5) со счетом 7:5, 6:3.

Поединок длился 1 час 35 минут. Циципас взял три подачи соперника и упустил одну свою. На счету побелителя пять эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Карреньо-Буста ни разу не подал навылет и один раз ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.

Соперник Циципаса по финалу определится в матче Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Давид Гоффен (Бельгия, 4).

Теннис. ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселоне (Испания).  Грунт. Призовой фонд €2,794,220. Одиночный разряд. 48 участников.
1/2  финала
Стефанос Циципас (Греция) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 5) – 7:5, 6:3
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