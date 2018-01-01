Барселона. Надаль продолжает защиту титула

Теннис. ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселоне (Испания). Грунт. Призовой фонд €2,794,220. Одиночный разряд. 48 участников.

В Барселоне (Испания) на турнире ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €2,794,220 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 31-летний испанец(1) одержал победу над 28-летним словаком(Q), занимающим в рейтинге ATP 140-е место, со счетом 6:0, 7:5.За 1 час 45 минут игрового времени Надаль сделал пять брейков и не удержал одну свою подачу. Оба выполнили по два эйса, при этом Рафаэль допустил три двойных ошибки, а Мартин – одну. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует – 3:1.За выход в финал турнира Надаль сыграет либо с бельгийцем Давидом Гоффеном (4), либо с соотечественником Робарто Баутистом-Агутом (8).Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Мартин Клижан (Словакия, Q) – 6:0, 7:5