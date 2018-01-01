Штутгарт. Свитолина проиграла Гарсии в 1/4 финала

Теннис.WTA. Premier - Porsche Tennis Grand Pri. Штутгарт (Германия). Грунт. Призовой фонд $816,000. Одиночный разряд. 28 участниц

В Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix с призовым фондом $ 816,000 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Четвертая ракетка мира, 23-летняя украинка, посеянная под третьим номером, уступила в трех сетах седьмой ракетке мира, 24-летней француженке(6). Поединок продолжался 2 часа 16 минут и завершился в пользу француженки со счетом 6:7(4), 6:4, 6:2.Свитолина выиграла два гейма на приеме и проиграла пять на своей подаче. Обе соперницы допустили по одной двойной ошибке, при этом Элина девять раз подала навылет, а Каролин – десять. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу француженки.Свитолина покидает турнир, заработав 100 рейтинговых очков и $21,300 призовых.Гарсия за выход в финал турнира сразится с американкой Коко Вандевеге (WC), которая обыграла первую ракетку мира румынку Симону Халеп (1) – 6:4, 6:1.Ранее Гарсия и Вандевеге встречались два раза и пока у них ничья.Каролин Гарсия (Франция, 6) — Элина Свитолина (Украина, 3) —6:7(4), 6:4, 6:2Коко Вандевеге (США, WC) — Симона Халеп (Румыния, 1) – 6:4, 6:1