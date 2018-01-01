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Штутгарт. Свитолина проиграла Гарсии в 1/4 финала
Штутгарт. Свитолина проиграла Гарсии в 1/4 финалаВ Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix с призовым фондом $ 816,000 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Четвертая ракетка мира, 23-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под третьим номером, уступила в трех сетах седьмой ракетке мира, 24-летней француженке Каролин Гарсии (6). Поединок продолжался 2 часа 16 минут и завершился в пользу француженки со счетом  6:7(4), 6:4, 6:2.

Свитолина выиграла два гейма на приеме и проиграла пять на своей подаче. Обе соперницы допустили по одной двойной ошибке, при этом Элина девять раз подала навылет, а Каролин – десять. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу француженки.

Свитолина покидает турнир, заработав 100 рейтинговых очков и $21,300 призовых.

Гарсия за выход в финал турнира сразится с американкой Коко Вандевеге (WC), которая обыграла первую ракетку мира румынку Симону Халеп (1) – 6:4, 6:1.

Ранее Гарсия и Вандевеге встречались два раза и пока у них ничья.


Теннис.WTA. Premier - Porsche Tennis Grand Pri. Штутгарт (Германия). Грунт. Призовой фонд $816,000.  Одиночный разряд. 28 участниц
1/4 финала
Каролин Гарсия (Франция, 6) — Элина Свитолина (Украина, 3) —6:7(4), 6:4, 6:2
Коко Вандевеге (США, WC) — Симона Халеп (Румыния, 1) – 6:4, 6:1
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