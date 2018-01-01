Барселона. Карреньо-Буста не пустил Димитрова в полуфинал

Сегодня, 17:24 1 | Теннис

В Барселоне (Испания) на турнире ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €2,794,220 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.



26-летний испанец Пабло Карреньо-Буста (5), занимающий мировом рейтинге 11-е место, нанес поражение пятой ракетке мира, 26-летнему болгарину Григору Димитрову (2) со счетом 6:3, 7:6(4).



Теннисисты играли 1 час 37 минут. Карреньо-Буста взял четыре подачи Димитрова и упустил две своих. Победитель навылет не подавал и на подаче не ошибался, а Григор выполнил два эйса и совершил четыре двойных ошибки. Теперь счет личных встреч теннисистов стал равный – 3:3.



В полуфинале Карреньо-Буста встретится с греком Стефаносом Циципасом, который



Ранее Карреньо-Буста и Циципас не встречались.



Теннис. ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселоне (Испания). Грунт. Призовой фонд €2,794,220. Одиночный разряд. 48 участников.

1/4 финала круг

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 5) — Григор Димитров (Болгария, 2) – 6:3, 7:6(4) В Барселоне (Испания) на турнире ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €2,794,220 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.26-летний испанец(5), занимающий мировом рейтинге 11-е место, нанес поражение пятой ракетке мира, 26-летнему болгарину(2) со счетом 6:3, 7:6(4).Теннисисты играли 1 час 37 минут. Карреньо-Буста взял четыре подачи Димитрова и упустил две своих. Победитель навылет не подавал и на подаче не ошибался, а Григор выполнил два эйса и совершил четыре двойных ошибки. Теперь счет личных встреч теннисистов стал равный – 3:3.В полуфинале Карреньо-Буста встретится с греком Стефаносом Циципасом, который победил австрийца Доминика Тима (3).Ранее Карреньо-Буста и Циципас не встречались.Пабло Карреньо-Буста (Испания, 5) — Григор Димитров (Болгария, 2) – 6:3, 7:6(4)