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Барселона. Тим проиграл Циципасу в 1/4 финала
Барселона. Тим проиграл Циципасу в 1/4 финалаВ Барселоне (Испания) на турнире ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €2,794,220 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Прошлогодний финалист турнира, седьмая ракетка мира 24-летний австриец Доминик Тим (3) потерпел поражение от 19-летнего грека Стефаноса Циципаса, занимающего в мировом рейтинге 63-е место. Поединок длился 1 час 20 минут и завершился в пользу грека со счетом 6:3, 6:2.

Тим реализовал один брейк-пойнт из двух, Циципас – четыре из восьми. Доминик ни разу не подал навылет и совершил четыре двойных ошибки, а Стафанос выполнил два эйса и избежал ошибок на подаче. В их противостоянии лидером остается австриец – 2:1. 

Соперник Циципаса по полуфиналу определится в матче Григор Димитров (Болгария, 2) - Пабло Карреньо-Буста (Испания, 5).

Теннис. ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселоне (Испания).  Грунт. Призовой фонд €2,794,220. Одиночный разряд. 48 участников.
1/4 финала круг
Стефанос Циципас (Греция) — Доминик Тим (Австрия, 3) – 6:3, 6:2

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