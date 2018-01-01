Барселона. Тим проиграл Циципасу в 1/4 финала

Теннис. ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселоне (Испания). Грунт. Призовой фонд €2,794,220. Одиночный разряд. 48 участников.

В Барселоне (Испания) на турнире ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €2,794,220 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Прошлогодний финалист турнира, седьмая ракетка мира 24-летний австриец(3) потерпел поражение от 19-летнего грека, занимающего в мировом рейтинге 63-е место. Поединок длился 1 час 20 минут и завершился в пользу грека со счетом 6:3, 6:2.Тим реализовал один брейк-пойнт из двух, Циципас – четыре из восьми. Доминик ни разу не подал навылет и совершил четыре двойных ошибки, а Стафанос выполнил два эйса и избежал ошибок на подаче. В их противостоянии лидером остается австриец – 2:1.Соперник Циципаса по полуфиналу определится в матче Григор Димитров (Болгария, 2) - Пабло Карреньо-Буста (Испания, 5).Стефанос Циципас (Греция) — Доминик Тим (Австрия, 3) – 6:3, 6:2