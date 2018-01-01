Барселона. Надаль, Димитров и Тим вышли в 1/4 финала

Теннис. ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселоне (Испания). Грунт. Призовой фонд €2,794,220. Одиночный разряд. 48 участников.

В Барселоне (Испания) на турнире ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €2,794,220 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 31-летний испанец(1) обыграл своего 34-летнего соотечественника, занимающего в мировом рейтинге 69-е место, со счетом 6:1, 6:3.За 1 час 19 минут игрового времени Надаль сделал пять брейков и не удержал одну свою подачу. Гарсия-Лопес выполнил один эйс и допустил четыре двойных ошибки, а Рафаэль на подаче не ошибался, но и навылет не подавал. Теперь счет их личных встреч стал 5:1 в пользу Рафаэля.За выход в полуфинал турнира Надаль поспорит со словаком Мартином Клижаном (Q), который нанес поражение испанцу Фелисиано Лопесу (12) – 6:1, 6:4.В личном противостоянии Надаля и Лопеса лидирует Рафаэль – 2:1.Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – 6:1, 6:3Мартин Клижан (Словакия, Q) — Фелисьяно Лопес (Испания, 12) – 6:1, 6:4Григор Димитров (Болгария, 2) — Малек Жазири (Тунис) – 7:5, 3:6, 7:6(8)Пабло Карреньо-Буста (Испания, 5) — Адриан Маннарино (Франция, 11) – 6:2, 4:6, 7:6(6)Доминик Тим (Австрия, 3) — Йозеф Ковалик (Словакия, LL) – 7:6(5), 6:2Стефанос Циципас (Греция) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 10) – 6:4, 7:5