Элина Свитолина стартовала с победы на турнире WTA в Штутгарте

В Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix с призовым фондом $ 816,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



Четвертая ракетка мира, 23-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под третьим номером, стартовала во втором круге в матче против 18-летней чешки Маркеты Вондроушовой (Q), занимающей в мировом рейтинге 73-е место. При счете 2:6, 6:1, 3:2 в пользу украинки Вондроушова приняла решение прекратить борьбу.



Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. Свитолина выиграла пять геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. Обе выполнили по два эйса, при этом Элина допустила две двойных ошибки, а Маркета – восемь. Это была вторая победа украинки в двух встречах с чешкой.



В четвертьфинале соперницей Свитолиной будет седьмая ракетка мира, француженка Каролин Гарсия (6), которая



На данный момент в личном противостоянии Свитолиной и Гарсии минимальное преимущество у француженки – 2:1.



Теннис.WTA. Premier - Porsche Tennis Grand Pri. Штутгарт (Германия). Грунт. Призовой фонд $816,000. Одиночный разряд. 28 участниц

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 3) — Маркета Вондроушова (Чехия, Q) - 2:6, 6:1, 3:2 Rt В Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix с призовым фондом $ 816,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Четвертая ракетка мира, 23-летняя украинка, посеянная под третьим номером, стартовала во втором круге в матче против 18-летней чешки(Q), занимающей в мировом рейтинге 73-е место. При счете 2:6, 6:1, 3:2 в пользу украинки Вондроушова приняла решение прекратить борьбу.Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. Свитолина выиграла пять геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. Обе выполнили по два эйса, при этом Элина допустила две двойных ошибки, а Маркета – восемь. Это была вторая победа украинки в двух встречах с чешкой.В четвертьфинале соперницей Свитолиной будет седьмая ракетка мира, француженка Каролин Гарсия (6), которая победила украинку Марту Костюк (Q).На данный момент в личном противостоянии Свитолиной и Гарсии минимальное преимущество у француженки – 2:1.Элина Свитолина (Украина, 3) — Маркета Вондроушова (Чехия, Q) - 2:6, 6:1, 3:2 Rt