Марта Костюк не прошла в 1/4 финала на турнире WTA в Штутгарте

Теннис.WTA. Premier - Porsche Tennis Grand Pri. Штутгарт (Германия). Грунт. Призовой фонд $816,000. Одиночный разряд. 28 участниц



В Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix с призовым фондом $ 816,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Прошедшая через квалификацию 15-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 158-е место, уступила в трех сетах седьмой ракетке мира, 24-летней француженке(6). Поединок продолжался 1 час 42 минуты и завершился в пользу француженки со счетом — 6:1, 3:6, 7:5.За время, проведенное на корте, Костюк реализовала свой единственный брейк-пойн, в то время, как Гарсия реализовала три из восьми. Марта семь раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче против пяти эйсов и одной двойной ошибки у соперницы. Ранее теннисистки не встречались.Марта покидает турнир, заработав 50 рейтинговых очков и $11,422 призовых.В четвертьфинале соперницей Гарсии станет либо украинка Элина Свитолина (3), либо чешка Маркета Вондроушова (Q).Каролин Гарсия (Франция, 6) — Марта Костюк (Украина, Q) — 6:1, 3:6, 7:5Елена Остапенко (Латвия, 4) — Зарина Дияс (Казахстан, Q) – 6:3, 6:0Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Вероника Кудерметова (Россия, Q) – 7:6(4), 6:3Симона Халеп (Румыния, 1) — Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 4:6, 6:2, 6:3Коко Вандевей (США, WC) — Лаура Зигемунд (Германия, WC) – 6:4, 4:6, 6:3