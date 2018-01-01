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Стамбул. Бондаренко не смогла доиграть матч второго круга
Стамбул. Катерина Бондаренко не смогла доиграть матч второго кругаВ Стамбуле (Турция) на турнире WTA категории International - EB BNP Paribas Istanbul Cup призовым фондом $ 250,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

78-я ракетка мира, 31-летняя украинка Катерина Бондаренко во втором круге встречалась с 27-летней словенкой Полоной Херцог, занимающей в мировом рейтинге 75-е место. При счете 6:2, 1:1 в пользу словенки Катерина отказалась продолжать борьбу. Во время игры украинка обращалась за помощью к физио и в итоге приняла решение досрочно завершить матч.

Теннисистки провели на корте 58 минут. За это время Херцог сделала два брейка, один эйс и допустила одну двойную ошибку. Бондаренко дважды ошиблась при подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.

Отметим, что в парном разряде Катерина Бондаренко и ее напарница Александра Крунич, посеянные под первым номером, также были вынуждены сняться с турнира. Их соперницы по четвертьфиналу аргентинка Мария Иригуен и австралийка Эллен Перес без борьбы вышли в полуфинал.

Теннис.WTA. International. Богота (Колумбия). Грунт. Призовой фонд $226,750.  Одиночный разряд.32 участницы.
Второй круг
Полона Херцог (Словения) — Катерина Бондаренко (Украина) —6:2, 1:1 Rt
Светлана Кузнецова (Россия, 2) — Виктория Томова (Болгария, Q) – 7:5, 4:6, 6:1
Ирина Бегу (Румыния, 7) — Кристина Макхэйл (США) – 6:4, 6:4
Полин Пармантье (Франция, LD) — Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:2, 2:6, 6:3
Аранта Рус (Нидерланды, Q) — Данка Ковинич (Черногория, Q) – 2:6, 6:2, 6:0
Мария Саккари (Греция) — Александра Крунич (Сербия) – 6:3, 6:1


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