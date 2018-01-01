Надаль успешно начал защиту титула в Берселоне

Теннис. ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселоне (Испания). Грунт. Призовой фонд €2,794,220. Одиночный разряд. 48 участников.

В Барселоне (Испания) на турнире ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €2,794,220 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 31-летний испанец(1) взял верх над 25-летним соотечественником, занимающим в рейтинге ATP 77-е место, со счетом 6:4, 6:4.За 1 час 51 минуту игрового времени, Надаль взял четыре подачи соперника и не удержал две своих. На подаче Рафаэль не ошибался и выполнил один эйс, а Роберто два раза подал навылет и совершил шесть двойных ошибок. Между собой испанцы играли впервые.За выход в четвертьфинал турнира Надаль сыграет против еще одного соотечественника -, который вышел в третий круг на отказе японца(14) – 6:3 Rt.На данный момент в личном противостоянии Надаля и Гарсии-Лопеса лидирует Рафаэль – 4:1.Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – 6:4, 6:4Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — Кеи Нишикори (Япония, 14) – 6:3 Rt