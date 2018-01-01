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Катерина Бондаренко вышла во второй круг на турнире в Стамбуле
Стамбул. Катерина Бондаренко вышла во второй круг на турнире в СтамбулеВ Стамбуле (Турция) на турнире WTA категории International - EB BNP Paribas Istanbul Cup призовым фондом $ 250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

78-я ракетка мира, 31-летняя украинка Катерина Бондаренко стартовала с победы над 18-летней турчанкой Ипек Оз (WC), занимающей в мировом рейтинге 612-строчку, со счетом 4:6, 6:4, 6:0.

Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут. Бондаренко сделала шесть брейков и упустила три своих подачи. Катерина четыре раза подала навылет и совершила десять двойных ошибок, а Ипек выполнила один эйс и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

За выход в четвертьфинал турнира Бондаренко сыграет со словенкой Полоной Херцог, которая победила белоруску Арину Соболенко (8) – 6:2, 7:5

Ранее Бондаренко и Херцог встречались один раз и тогда сильнее была Катерина.

Теннис.WTA. International. Богота (Колумбия). Грунт. Призовой фонд $226,750.  Одиночный разряд.32 участницы.
Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) — Ипек Оз (Турция, WC) – 4:6, 6:4, 6:0
Полона Херцог (Словения) — Арина Соболенко (Беларусь, 8) – 6:2, 7:5
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