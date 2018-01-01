Барселона. Джокович на старте потерпел поражение от Клижана

Теннис. ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселоне (Испания). Грунт. Призовой фонд €2,794,220. Одиночный разряд. 48 участников.

В Барселоне (Испания) на турнире ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €2,794,220 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.12-я ракетка мира, 30-летний серб, (6/WC) потерпел поражение от прошедшего через квалификацию 28-летнего словака, занимающего в рейтинге ATP 140-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 39 минут и завершился в пользу словака со счетом 6:2, 1:6, 6:3.Клижан реализовал все три своих брейк-пойнта, Джокович – два из четырех. На счету победителя четыре эйса и столько же двойных ошибок, а Новак пять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была первая победа словака в пяти встречах с Джоковичем.За выход в четвертьфинал соревнований Клижан поспорит с испанцем(12), который в трех сетах переиграл серба(LD) – 6:4, 2:6, 6:4.В личном противостоянии Клижана и Лопеса впереди испанец – 1:0.Мартин Клижан (Словакия, Q) — Новак Джокович (Сербия, 6/WC) – 6:2, 1:6, 6:3Фелисиано Лопес (Испания, 12) — Душан Лайович (Сербия, LD) – 6:4, 2:6, 6:4Доминик Тим (Австрия, 3) — Хауме Мунар (Испания, WC) – 7:6(8). 6:1Йозеф Ковалик (Словакия, LL) — Гидо Пелья (Аргентина) – 6:3, 6:3