Барселона. Димитров отдал Симону три гейма и вышел в 1/8 финала, Нишикори выбывает

Теннис. ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселоне (Испания). Грунт. Призовой фонд €2,794,220. Одиночный разряд. 48 участников.

В Барселоне (Испания) на турнире ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €2,794,220 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Пятая ракетка мира, 26-летний болгарин(2) разгромил 33-летнего француза, занимающего в мировом рейтинге 70-е место, со счетом 6:2, 6:1.За 1 час 22 минуты, проведенные на корте, Димитров сделал четыре брейка и отыграл все три брейк-пойнта, имевшиеся у Симона. Григор три раза подал навылет и совершил пять двойных ошибок против одного эйса и двух двойных у Жиля. Благодаря победе болгарин до минимума сократил преимущество француза в их личных встречах – 4:5.За выход в четвертьфинал турнира Димитров сыграет с представителем Туниса Малеком Жазири, который победил американца Эрнесто Эскобедо (LL) – 6:4, 6:3.Ранее Димитров и Жазири встречались один раз, и тогда сильнее был тунисец.Отметим, что японец(14)не смог доиграть матч второго круга против испанца Гильермо Гарсии Лопеса. После первого сета, при счете 6:3 в пользу испанца Нишикори отказался продолжать поединок.В 1/8 финала соперником Гарсии-Лопеса станет победитель матча между его соотечественниками Рафаэлем Надалем (1) и Роберто Карбальес-Баэной.Григор Димитров (Болгария, 2) — Жиль Симон (Франция) – 6:2, 6:1Малек Жазири (Тунис) — Эрнесто Эскобедо (США, LL) – 6:4, 6:3Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — Кеи Нишикори (Япония, 14) – 6:3 Rt