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Стамбул. Катерина Бондаренко стартовала с победы в парном турнире
Стамбул. . Катерина Бондаренко стартовала с победы в парном турнире. Фото БТУВ Стамбуле (Турция) на турнире WTA категории International - EB BNP Paribas Istanbul Cup призовым фондом $ 250,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Лидеры посева – украинка Катерина Бондаренко (56-z в парном рейтинге WTA) и сербка Александра Крунич (53) стартовали с победы над американкой Дезайр Кравчик (103) и мексиканкой Джулианой Олмос (87) со счетом 6:3, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 14 минут. За это время Бондаренко и Крунич взяли шесть подач соперниц и упустили три своих. На счету победительниц два эйса и шесть двойных ошибок, а Кравчик и Олмос навылет не подавали и один раз ошиблись на подаче.

В четвертьфинале Бондаренко и Крунич сыграют аргентинкой Марией Иригойен (72) и австралийкой Эллен Перес (135).
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