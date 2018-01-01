Марта Костюк вышла в основную сетку турнира WTA в Штутгарте

В Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix с призовым фондом $ 816,000 проходит квалификация.15-летняя украинка Марта Костюк, занимающая в мировом рейтинге 158-е место, в решающем раунде квалификации нанесла поражение лидеру посева, 35-й ракетке мира 28-летней француженке Ализе Корне со счетом 4:6, 6:2, 6:3.Теннисистки играли 2 часа. По ходу поединка у соперниц было по девять брейк-пойнтов, из которых Костюк реализовала шесть, а Корне – четыре. Марта выполнила четыре эйса и допустила шесть двойных ошибок, а Ализе навылет не подала ни разу и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.Соперница Костюк по первому кругу основного турнира станет известна после того, как определятся все победительницы квалификации.Не смогла пробиться в основную сетку Диана Ястремская, проиграв во втором раунде квалификации эстонке Кайе Канепи – 2:6, 4:6.Отметим, что в турнире участвует еще одна украинка – Элина Свитолина, которая получила третий номер посева и будет стартовать во втором круге. Первая соперница Свитолиной определится в матче между немкой Юлией Гёргес и Анастасией Севастовой из Латвии.