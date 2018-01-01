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Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский потеряли по одной позиции
Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский потеряли по одной позицииАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 23 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял одну позицию и опустился на 54-е место.
 
Во второй сотне мировой классификации украинец Сергей Стаховский также потерял один пункт и теперь занимает 122-ю позицию.
 
Илья Марченко в третьей сотне опустился с 252-й строчки на 256-ю.

В Топ-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Немец Александр Зверев стал третьей ракеткой мира, сместив на четвертую строчку хорвата Марина Чилича.
Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль с отрывом от швейцарца Роджера Федерера в 100 очков. Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает бельгиец Давид Гоффен.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 23.04 2018 г.:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) —  8770 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670
3 (4). Александр Зверев (Германия) – 5195
4 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985
5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4950
6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4470
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3755
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) –3390
9 (9). Джон Иснер (США) - 3125
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2930

54 (53). Александр Долгополов (Украина) – 966
122 (121). Сергей Стаховский (Украина) – 463
256 (252). Илья Марченко (Украина) – 202

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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