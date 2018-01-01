Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский потеряли по одной позиции

Сегодня, 12:30 10 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 23 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял одну позицию и опустился на 54-е место.



Во второй сотне мировой классификации украинец Сергей Стаховский также потерял один пункт и теперь занимает 122-ю позицию.



Илья Марченко в третьей сотне опустился с 252-й строчки на 256-ю.



В Топ-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Немец Александр Зверев стал третьей ракеткой мира, сместив на четвертую строчку хорвата Марина Чилича.

Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль с отрывом от швейцарца



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 23.04 2018 г.:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670

3 (4). Александр Зверев (Германия) – 5195

4 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985

5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4950

6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4470

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3755

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) –3390

9 (9). Джон Иснер (США) - 3125

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2930

…

54 (53). Александр Долгополов (Украина) – 966

122 (121). Сергей Стаховский (Украина) – 463

256 (252). Илья Марченко (Украина) – 202



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 23 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист -, который потерял одну позицию и опустился на 54-е место.Во второй сотне мировой классификации украинецтакже потерял один пункт и теперь занимает 122-ю позицию.в третьей сотне опустился с 252-й строчки на 256-ю.В Топ-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Немец Александр Зверев стал третьей ракеткой мира, сместив на четвертую строчку хорвата Марина Чилича.Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль с отрывом от швейцарца Роджера Федерера в 100 очков. Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает бельгиец Давид Гоффен.1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 86703 (4). Александр Зверев (Германия) – 51954 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 49855 (5). Григор Димитров (Болгария) – 49506 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 44707 (7). Доминик Тим (Австрия) – 37558 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) –33909 (9). Джон Иснер (США) - 312510 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 293054 (53). Александр Долгополов (Украина) – 966122 (121). Сергей Стаховский (Украина) – 463256 (252). Илья Марченко (Украина) – 202