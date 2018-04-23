На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рейтинг WTA. Свитолина, Козлова, Бондаренко на прежних позициях, Цуренко поднялась на один пункт
Рейтинг WTA. Свитолина, Козлова, Бондаренко на прежних позициях, Цуренко поднялась на один пунктЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 23 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира. Сохранили свои позиции Катерина Козлова (68-я) и Катерина Бондаренко (78). На один пункт поднялась Леся Цуренко (40).

Во второй сотне мирового рейтинга три украинки и все ослабили свои позиции. По одному пункту потеряли Ангелина Калинина (151) и Даяна Ястремская ( (162), на две строчки опустилась Марта Костюк (158).

В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп с отрывом от датчанки Каролин Возняцки в 1350 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира чешка Петра Квитова.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 23.04.2018г.:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8140 очков
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6790
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6065
4 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5630
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) –5307
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 4730
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4615
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4276
9 (9). Слоан Стивенс (США) - 3938
10 (10). Петра Квитова (Чехия) - 3271
 …
40 (41). Леся Цуренко (Украина) – 1260
68 (68). Катерина Козлова (Украина) – 894
78 (78). Катерина Бондаренко (Украина) –  775
151 (150). Ангелина Калинина (Украина) – 391
158 (156). Марта Костюк (Украина) – 381
162 (161). Даяна Ястремская (Украина) – 371

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Бондаренко остались на прежних позициях
Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко на прежних позициях, Бондаренко поднялась на 10 пунктов
Рейтинг WTA. Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира, Цуренко поднялась на одну позицию
Рейтинг WTA. Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира, Цуренко потеряла одну позицию, Бондаренко - две
Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко на прежних позициях, Козлова и Бондаренко потеряли по одному пункту
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко, Козлова и Бондаренко остались на прежних позициях
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко, Козлова и Бондаренко на прежних позициях
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила 4-е место, Цуренко, Козлова и Бондаренко ослабили свои позиции
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Марта Костюк вышла в основную сетку турнира WTA в Штутгарте
Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский потеряли по одной позиции
Рейтинг WTA. Свитолина, Козлова, Бондаренко на прежних позициях, Цуренко поднялась на один пункт
Кубок Федерации. Украина проиграла Канаде и вылетела из Второй Мировой группы
Кубок Федерации. Сборная США стала вторым финалистом

Последние новости спорта

17:02 Марта Костюк вышла в основную сетку турнира WTA в Штутгарте 44 | Теннис

16:19 Хоккей. ЧМ-2018. Украина проиграла Эстонии во втором туре (+Видео) 69 | Хоккей / Главные новости спорта

12:30 Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский потеряли по одной позиции 145 | Теннис

12:21 Рейтинг WTA. Свитолина, Козлова, Бондаренко на прежних позициях, Цуренко поднялась на один пункт 125 | Теннис

11:56 Получивший российское гражданство гимнаст Олег Степко объяснил свой поступок 129 | Гимнастика

11:31 НБА. Данки Джона Уолла и трехочковый баззер-биттер Джей Ар Смита - в Топ-10 моментов игрового дня (Видео) 108 | Баскетбол / Видео

11:12 Марк Падун поднялся на 243 строчки в рейтинге Мирового тура UCI 107 | Велоспорт

10:46 Боб Юнгельс из Люксембурга выиграл велогонку «Льеж-Бастонь-Льеж» 96 | Велоспорт

10:29 НБА. «Кливленд» сравнял счет в серии с «Индианой», «Вашингтон» - с «Торонто», «Сан-Антонио» сократил отставание от «Голден Стэйт» (+Видео) 114 | Баскетбол

09:48 НХЛ. Джейк Гюнцель с натуральным покером стал первой звездой игрового дня 123 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Победа Джошуа над Паркером в фотографиях

Победа Поветкина над Прайсом в фотографиях

Взвешивание: Джошуа vs Паркер, Поветкин vs Прайс (Фото, видео)

Джошуа и Паркер: открытая тренировка (Фото, Видео)

Джошуа и Паркер на финальной пресс-конференции (Фото, видео)

Александр Гвоздик – Мехди Амар: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Победа Деонтея Уайлдера над Луисом Ортисом в фотографиях

ВИДЕО

НБА. Данки Джона Уолла и трехочковый баззер-биттер Джей Ар Смита - в Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Адамек нокаутировал Абеля (+Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня, в субботу 21 апреля (Видео)

НБА. Мощные данки Дэвиса и блок-шот Уинслоу - в Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Обзор матчей второго круга «Мастерса»-1000 в Монте-Карло (Видео)

НБА. Данк Джеймса и проходы Пола и Оладипо - в Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Александр Усик: Я ел мивину, сдавал бутылки и дрался на улице (Видео)





Топ-новости недели

Хоккей. ЧМ-2018. Украина проиграла Эстонии во втором туре (+Видео)
Сборная Украины по хоккею стартовала на ЧМ в Дивизионе 1В с победы над Румынией (+Видео)
Надаль в одиннадцатый раз стал чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло
Кубок Федерации. В матче Канада – Украина после первого дня счет равный – 1:1
Команда украинских саблисток - бронзовый призер молодежного чемпионата Европы







Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2018 (319)
Март 2018 (604)
Февраль 2018 (586)
Январь 2018 (596)
Декабрь 2017 (441)
Ноябрь 2017 (498)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги