Рейтинг WTA. Свитолина, Козлова, Бондаренко на прежних позициях, Цуренко поднялась на один пункт

Сегодня, 12:21 0 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 23 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира. Сохранили свои позиции Катерина Козлова (68-я) и Катерина Бондаренко (78). На один пункт поднялась Леся Цуренко (40).



Во второй сотне мирового рейтинга три украинки и все ослабили свои позиции. По одному пункту потеряли Ангелина Калинина (151) и Даяна Ястремская ( (162), на две строчки опустилась Марта Костюк (158).



В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп с отрывом от датчанки Каролин Возняцки в 1350 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира чешка Петра Квитова.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 23.04.2018г.:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8140 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6790

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6065

4 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5630

5 (5). Елена Остапенко (Латвия) –5307

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 4730

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4615

8 (8). Винус Уильямс (США) – 4276

9 (9). Слоан Стивенс (США) - 3938

10 (10). Петра Квитова (Чехия) - 3271

…

40 (41). Леся Цуренко (Украина) – 1260

68 (68). Катерина Козлова (Украина) – 894

78 (78). Катерина Бондаренко (Украина) – 775

151 (150). Ангелина Калинина (Украина) – 391

158 (156). Марта Костюк (Украина) – 381

162 (161). Даяна Ястремская (Украина) – 371



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 23 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки.по-прежнему четвертая ракетка мира. Сохранили свои позиции(68-я) и(78). На один пункт поднялась(40).Во второй сотне мирового рейтинга три украинки и все ослабили свои позиции. По одному пункту потеряли(151) и( (162), на две строчки опустилась(158).В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп с отрывом от датчанки Каролин Возняцки в 1350 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира чешка Петра Квитова.1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8140 очков2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 67903 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 60654 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 56305 (5). Елена Остапенко (Латвия) –53076 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 47307 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 46158 (8). Винус Уильямс (США) – 42769 (9). Слоан Стивенс (США) - 393810 (10). Петра Квитова (Чехия) - 327140 (41). Леся Цуренко (Украина) – 126068 (68). Катерина Козлова (Украина) – 89478 (78). Катерина Бондаренко (Украина) – 775151 (150). Ангелина Калинина (Украина) – 391158 (156). Марта Костюк (Украина) – 381162 (161). Даяна Ястремская (Украина) – 371