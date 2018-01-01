Кубок Федерации. Украина проиграла Канаде и вылетела из Второй Мировой группы

Теннис. Кубок Федерации. Вторая Мировая группа. Плей-офф. Монреаль (Канада). 21-22 апреля

В Монреале (Канада) на Uniprix Stadium прошел второй день матча между сборными Украины и Канады в рамках плей-офф Второй Мировой группы Кубка Федерации.Напомним, после первого дня соревнований счет в матче был равный – 1:1.В третьем матче встречались лидеры сборных - 41-я ракетка мира, 28-летняя украинкаи 24-летняя канадка, занимающая в мировом рейтинге 117-е место. Поединок продолжался 2 часа 39 минут и завершился победой канадки со счетом 4:6, 6:2, 7:6(5).Цуренко взяла четыре подачи Бушар и упустила пять своих. Навылет Леся не подала ни разу и совершила восемь двойных ошибок, а Эжени выполнила три эйса при четырех двойных ошибках.Канадки вышли вперед – 2:1После этого на корт вышли 78-я ракетка мира 31-летняя украинкаи 26-летняя канадка, занимающая в рейтинге WTA 383-ю строчку. Для победы со счетом 3:6, 6:2, 6:1 украинке потребовался 1 час 31 минута. Катерина сделала четыре брейка и не удержала одну свою подачу. На ее счету два эйса и пять двойных ошибок,а Дабровски девять раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче.Счет в матче вновь стал равным – 2:2.Судьба встречи решилась в заключительном, парном поединке.Украинки(56-я в парном рейтинге WTA) и(50) уступили в трех сетах(10) и(160).Поединок продолжался 1 час 54 минуты. За это время украинки выиграли четыре гейма на приеме и проиграли шесть на своей подаче, ни разу не подали навылет и совершили семь двойных ошибок. На счету канадок семь эйсов и три двойных.В итоге матчевая встреча завершилась в пользу сборной Канады со счетом 3:2.Таким образом, канадки сохранили за собой место во Второй Мировой группе на следующий сезон, а украинки опустились в Первую группу Евро-африканской зоны.Бьянка Андрееску -- 6:4, 3:6, 0:4 Rt- Катерина Бондаренко - 6:2, 7:5- Леся Цуренко - 4:6, 6:2, 7:6(5)Габриэла Дабровски -- 6:3, 2:6, 1:6- Бондаренко/Савчук - 6:3, 4:6, 6:3