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Кубок Федерации. Украина проиграла Канаде и вылетела из Второй Мировой группы
Кубок Федерации. Украина проиграла Канаде и вылетела из Второй Мировой группыВ Монреале (Канада) на Uniprix Stadium прошел второй день  матча между сборными Украины и Канады в рамках плей-офф Второй Мировой группы Кубка Федерации. 

Напомним, после первого дня соревнований счет в матче был равный – 1:1.

В третьем матче встречались лидеры сборных - 41-я ракетка мира, 28-летняя украинка Леся Цуренко и 24-летняя канадка Эжени Бушар, занимающая в мировом рейтинге 117-е место. Поединок продолжался 2 часа 39 минут и завершился победой канадки со счетом 4:6, 6:2, 7:6(5).
Цуренко взяла четыре подачи Бушар и упустила пять своих. Навылет Леся не подала ни разу и совершила восемь двойных ошибок, а Эжени выполнила три эйса при четырех двойных ошибках.

Канадки вышли вперед – 2:1

После этого на корт вышли 78-я ракетка мира 31-летняя украинка Катерина Бондаренко и 26-летняя канадка Габриэла Дабровски, занимающая в рейтинге WTA 383-ю строчку. Для победы со счетом 3:6, 6:2, 6:1 украинке потребовался 1 час 31 минута. Катерина сделала четыре брейка и не удержала одну свою подачу. На ее счету два эйса и пять двойных ошибок,а Дабровски девять раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче.

Счет в матче вновь стал равным – 2:2.

Судьба встречи решилась в заключительном, парном поединке.

Украинки Катерина Бондаренко (56-я в парном рейтинге WTA) и Ольга Савчук (50) уступили в трех сетах Габриэле Дабровски (10) и Бьянке Андрееску (160).
Поединок продолжался 1 час 54 минуты. За это время украинки выиграли четыре гейма на приеме и проиграли шесть на своей подаче, ни разу не подали навылет и совершили семь двойных ошибок. На счету канадок семь эйсов и три двойных.

В итоге матчевая встреча завершилась в пользу сборной Канады со счетом 3:2.

Таким образом, канадки сохранили за собой место во Второй Мировой группе на следующий сезон, а украинки опустились в Первую группу Евро-африканской зоны.

Теннис. Кубок Федерации. Вторая Мировая группа. Плей-офф. Монреаль (Канада). 21-22 апреля
Канада – Украина – 3:2
Бьянка Андрееску - Леся Цуренко - 6:4, 3:6, 0:4 Rt
Эжени Бушар - Катерина Бондаренко  - 6:2, 7:5
Эжени Бушар - Леся Цуренко  - 4:6, 6:2, 7:6(5)
 Габриэла Дабровски - Катерина Бондаренко  - 6:3, 2:6, 1:6
 Дабровски/Андрееску - Бондаренко/Савчук  - 6:3, 4:6, 6:3
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