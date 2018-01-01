Кубок Федерации. Сборная США стала вторым финалистом

Сегодня, 07:00 0 | Теннис

21-22 апреля во Франции состоялся полуфинальный матч в Мировой группе Кубка Федерации между сборными Франции и США.



Американки одержали победу со счетом 3:2.



За трофей сборная США поспорит с командой Чехии, которая победила соперниц из Германии со счетом



Финал Кубка Федерации состоится в Чехии 10-11 ноября



Теннис. Кубок Федерации. 1/2 финала. Германия. Франция. 21-22 апреля



Франция – США – 2:3

Полин Пармантье (Франция) — Слоан Стивенс (США) – 6:7, 5:7

Кристина Младенович (Франция) — Коко Вандевеге (США) – 1:6, 6:3, 6:2

Кристина Младенович (Франция) — Слоан Стивенс (США) – 2:6, 0:6

Полин Пармантье (Франция) — Мэдисон Кис (США) – 6:7, 4:6

Эсс / Младенович (Франция) — Кис / Маттек-Сэндс (США) – 6:4, 3:6, 10:6 21-22 апреля во Франции состоялся полуфинальный матч в Мировой группе Кубка Федерации между сборными Франции и США.Американки одержали победу со счетом 3:2.За трофей сборная США поспорит с командой Чехии, которая победила соперниц из Германии со счетом 4:1 Финал Кубка Федерации состоится в Чехии 10-11 ноябряПолин Пармантье (Франция) —(США) – 6:7, 5:7(Франция) — Коко Вандевеге (США) – 1:6, 6:3, 6:2Кристина Младенович (Франция) —(США) – 2:6, 0:6Полин Пармантье (Франция) —(США) – 6:7, 4:6— Кис / Маттек-Сэндс (США) – 6:4, 3:6, 10:6