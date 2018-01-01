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Кубок Федерации. Сборная США стала вторым финалистом
Кубок Федерации. Сборная США стала вторым финалистом21-22 апреля во Франции состоялся полуфинальный матч в Мировой группе Кубка Федерации между сборными Франции и США. 

Американки одержали победу со счетом 3:2.
 
За трофей сборная США поспорит с командой Чехии, которая победила соперниц из Германии со счетом 4:1.

Финал Кубка Федерации состоится в Чехии 10-11 ноября
 
Теннис. Кубок Федерации. 1/2 финала. Германия. Франция. 21-22 апреля

Франция – США – 2:3
Полин Пармантье (Франция) — Слоан Стивенс (США) – 6:7, 5:7
Кристина Младенович (Франция) — Коко Вандевеге (США) – 1:6, 6:3, 6:2
Кристина Младенович (Франция) — Слоан Стивенс (США) – 2:6, 0:6
Полин Пармантье (Франция) —  Мэдисон Кис (США) – 6:7, 4:6
Эсс / Младенович (Франция) — Кис / Маттек-Сэндс (США) –  6:4, 3:6, 10:6
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