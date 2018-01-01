Кубок Федерации. Чехия стала первым финалистом

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21-22 апреля в Германии и Франции состоялись полуфинальные матчи в Мировой группе Кубка Федерации.

Сборная Чехии стала первым финалистом, победив команду Германии со счетом 4:1.



Второй финалист определится по результатам матча между сборными Франции и США, который проходит во Франции.



Теннис. Кубок Федерации. 1/2 финала. Германия. Франция. 21-22 апреля

Германия – Чехия - 1:4

Юлия Гёргес (Германия) — Петра Квитова (Чехия) – 3:6, 2:6

Анжелика Кербер (Германия) — Каролина Плишкова (Чехия) – 5:7, 3:6

Юлия Гёргес (Германия) — Каролина Плишкова (Чехия) – 6:4, 6:2

Анжелика Кербер (Германия) — Петра Квитова (Чехия) – 2:6, 2:6

Гёргес / Грёнефельд (Германия) — Синякова / Стрыцова (Чехия) - 5:7 Rt 21-22 апреля в Германии и Франции состоялись полуфинальные матчи в Мировой группе Кубка Федерации.Сборная Чехии стала первым финалистом, победив команду Германии со счетом 4:1.Второй финалист определится по результатам матча между сборными Франции и США, который проходит во Франции.Юлия Гёргес (Германия) —(Чехия) – 3:6, 2:6Анжелика Кербер (Германия) —(Чехия) – 5:7, 3:6(Германия) — Каролина Плишкова (Чехия) – 6:4, 6:2Анжелика Кербер (Германия) —(Чехия) – 2:6, 2:6Гёргес / Грёнефельд (Германия) —- 5:7 Rt