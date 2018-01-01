Надаль в одиннадцатый раз стал чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд € 5,238,735. Одиночный разряд. 64 участника.

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Monte-Carlo Rolex Masters в одиночном разряде состоялся финальный матч.Первая ракетка мира 31-летний испанец(1) уверенно обыграл 28-летнегго японца, занимающего в мировом рейтинге 36-е место, со счетом 6:3, 6:2.За 1 час 33 минуты, проведенные на корте, Надаль выиграл четыре гейма на приеме и проиграл один на своей подаче. Соперники выполнили по одному эйсу, при этом Рафаэль допустил три двойных ошибки, а Кеи – две. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует – 10:2.Надаль стал одиннадцатикратным чемпионом турнира Monte-Carlo Rolex Masters, в том числе третий раз подряд. Титул, завоеванный в Монте-Карло стал для Рафаэля 76-м в карьере.Рафаэль Надаль (Испания, 1) —Кеи Нишикори (Япония) — 6:3, 6:2