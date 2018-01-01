Будапешт. Стаховский проиграл в первом раунде квалификации

В Будапеште (Венгрия) на турнире Gazprom Hungarian Open с призовым фондом €501,345 проходит квалификация.121-я ракетка мира, 32-летний украинец(5) потерпел поражение от 22-летнего шведа Элиаса Имера, занимающего в рейтинге ATP 133-е место. поединок длился 1 час 15 минут и завершился в пользу шведа со счетом 6:3, 6:3.Стаховский реализовал один брейк-пойнт из пяти, Имер – все четыре. Оба допустили на подаче по одной двойной ошибке, при этом Сергей выполнил один эйс. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.