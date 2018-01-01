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Цуренко: Знаю, насколько тяжело, когда нет возможности завершить матч
Цуренко: Знаю, насколько тяжело, когда нет возможности завершить матчВ Монреале (Канада) на Uniprix Stadium прошел первый день  матча между сборными Украины и Канады в рамках плей-офф Второй Мировой группы Кубка Федерации.

После первого дня соревнований в матче Канада – Украина счет равный – 1:1.

Очко в стартовом матче ушло в актив «сине-желтой» сборной после того как Бьянка Андрееску не сумела закончить игру против Леси Цуренко, уступая 0-4 в решающем сете.

«Определенно, я рада, принесла очко для моей команды, - цитирует украинку The Canadian Press. - Но в целом получить победу, потому что соперница не может продолжать играть, это неприятно. Я сочувствую Бьянке, потому что знаю, насколько тяжело, когда нет возможности завершить матч. И также, это просто очень больно. Я это знаю.

Было тяжело совладать с ее комбинацией точных подач и мощных ударов, но по ходу второго сета мне удалось найти уверенность в своих силах. Андрееску отлично подавала, забивала много мячей навылет, атаковала часто. Из-за этого у меня возникало много проблем. Я не могла найти свою игру, потому что соперница не давала шансов это сделать. Она действительно очень сильная».

Матч лидеров сборных Леси Цуренко и Эжени Бушар откроет второй игровой день в Монреале.
По материалам: Большой теннис Украины
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