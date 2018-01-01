Кубок Федерации. В матче Канада – Украина после первого дня счет равный – 1:1

В Монреале (Канада) на Uniprix Stadium прошел первый день матча между сборными Украины и Канады в рамках плей-офф Второй Мировой группы Кубка Федерации.Первыми на корт вышли 41-я ракетка мира, 28-летняя украинкаи 17-летняя канадка, занимающая в мировом рейтинге 197-е место. Андреску в последний момент заменила заявленную изначально Франсуазу Абанду.При счете 4:6, 6:3, 4:0 в пользу украинки Андрееску из-за судорог упала во время одного из розыгрышей и не смогла продолжить борьбу.Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. Цуренко взяда семь подач соперницы и упустила четыре своих. Навылет Леся не подавала и совершила семь двойных ошибок, а Андреску выполнила два эйса при двух двойных.Во втором одиночном матче 24-летняя канадказанимающая в рейтитнга WTA 117-е место обыграла 78-ю ракетку мира, 31-летнюю украинкусо счетом 6:2, 7:5.Поединок длился 1 час 40 минут. За это время Бушар виграла пять геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. На ее счету четыре эйса и три двойных ошибки, а Катерина совершила 13 двойных ошибок и ни разу не подала навылет.Таким образом, после первого дня соревнований в матче Канада – Украина счет равный – 1:1.