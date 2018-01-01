Нишикори победил Чилича и вышел в 1/2 финала на «Мастерсе» в Монте-Карло

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд € 5,238,735. Одиночный разряд. 64 участника.



В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Monte-Carlo Rolex Masters одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.28-летний японец, занимающий в мировом рейтинге 36-е место, нанес поражение третьей ракетке мира, 29-летнему хорвату(2) со счетом 6:4, 6:7(1), 6:3.Теннисисты провели на корте без малого 3 часа. За это время Нишикори реализовал четыре брейк-пойнта из 14-ти, Чилич – два из шести. Победитель пять раз подал навылет и совершил столько же двойных ошибок против 12-ти эйсов и четырех двойных у Чилича. Теперь счет их личных встреч стал 8:6 в пользу японца.За выход в финал турнира Нишикори сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия, 3) - Ришар Гаске (Франция).Кеи Нишикори (Япония) —Марин Чилич (Хорватия, 2) – 6:4, 6:7(1), 6:3