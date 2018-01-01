Нишикори победил Чилича и вышел в 1/2 финала на «Мастерсе» в Монте-Карло

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16:02 Надаль отдал два гейма Тиму и вышел в полуфинал на «Мастерсе» в Монте-Карло 152 | Теннис
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13:02 Команда украинских саблисток - бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 212 | Фехтование / Главные новости спорта
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