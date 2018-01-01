Димитров стал первым полуфиналистом на «Мастерсе» в Монте-Карло

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд € 5,238,735. Одиночный разряд. 64 участника.

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Monte-Carlo Rolex Masters одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Пятая ракетка мира, 26-летний болгарин(4) обыграл в двух сетах 27-летнего бельгийца(6), занимающего в мировом рейтинге десятое место, со счетом 6:4, 7:6(5).Поединок продолжался 1 час 46 минут. Димитров выиграл четыре гейма на подаче Гоффена и проиграл три на своей. На счету Григора шесть эйсов и три двойных ошибки против одного эйса и одной двойной у Давида. Теперь в их противоборстве болгарин лидирует со счетом 7:1.Соперником Димитрова по полуфиналу станет либо действующий чемпион турнира испанец Рафаэль Надаль (1), либо австриец Доминик Тим (5).Григор Димитров (Болгария, 4) — Давид Гоффен (Бельгия, 6) – 6:4, 7:6(5)