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Димитров стал первым полуфиналистом на «Мастерсе» в Монте-Карло
Димитров стал первым полуфиналистом на «Мастерсе» в Монте-КарлоВ Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Monte-Carlo Rolex Masters  одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Пятая ракетка мира, 26-летний болгарин Григор Димитров (4) обыграл в двух сетах 27-летнего бельгийца Давида Гоффена (6), занимающего в мировом рейтинге десятое место, со счетом 6:4, 7:6(5).

Поединок продолжался 1 час 46 минут. Димитров выиграл четыре гейма на подаче Гоффена и проиграл три на своей. На счету Григора шесть эйсов и три двойных ошибки против одного эйса и одной двойной у Давида. Теперь в их противоборстве болгарин лидирует со счетом 7:1.

Соперником Димитрова по полуфиналу станет либо действующий чемпион турнира испанец Рафаэль Надаль (1), либо австриец Доминик Тим (5).

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло (Монако).  Грунт. Призовой фонд € 5,238,735. Одиночный разряд. 64 участника.
1/4 финала
Григор Димитров (Болгария, 4) — Давид Гоффен (Бельгия, 6) – 6:4, 7:6(5)

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