Милош Раонич снялся с турнира в Монте-Карло

Вчера, 18:30 93 | Теннис

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Monte-Carlo Rolex Masters с призовым фондом € 5,238,735 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



Канадский теннисист Милош Раонич (14) отказался от продолжения выступления на турнире из-за травмы правого колена, сообщает ATP World Tour.



В третьем круге Раонич должен был встретиться с хорватом Марином Чиличем (2). Теперь Чилич автоматически вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем матча Кеи Нишикори (Япония) – Андреас Сеппи (Италия, Q).



Напомним, Раонич во втором круге в двух сетах переиграл итальянца Марко Чеккинато (Q) – В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Monte-Carlo Rolex Masters с призовым фондом € 5,238,735 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Канадский теннисист(14) отказался от продолжения выступления на турнире из-за травмы правого колена, сообщает ATP World Tour.В третьем круге Раонич должен был встретиться с хорватом(2). Теперь Чилич автоматически вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем матча Кеи Нишикори (Япония) – Андреас Сеппи (Италия, Q).Напомним, Раонич во втором круге в двух сетах переиграл итальянца Марко Чеккинато (Q) – 7:6(5), 6:2