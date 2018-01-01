Раонич вышел в третий круг на «Мастерсе» в Монте-Карло

Вчера, 19:15 85 | Теннис

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Monte-Carlo Rolex Masters с призовым фондом € 5,238,735 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



22-я ракетка мира, 27-летний канадец Милош Раонич (14) нанес поражение прошедшему через квалификацию 25-летнему итальянцу Марко Чеккинато со счетом 7:6(5), 6:2.



Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. Раонич сделал три брейка и не удержал одну свою подачу. Соперники на подаче допустили по две двойных ошибки, при этом Милош выполнил 16 эйсов, а Марко – три. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу канадца.



В третьем круге соперником Раонича будет либо хорват Марин Чилич (2), либо испанец Фернандо Вердаско.



Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд € 5,238,735. Одиночный разряд. 64 участника.

Второй круг

Милош Раонич (Канада, 14) — Марко Чеккинато (Италия, Q) – 7:6(5), 6:2 В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Monte-Carlo Rolex Masters с призовым фондом € 5,238,735 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.22-я ракетка мира, 27-летний канадец(14) нанес поражение прошедшему через квалификацию 25-летнему итальянцусо счетом 7:6(5), 6:2.Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. Раонич сделал три брейка и не удержал одну свою подачу. Соперники на подаче допустили по две двойных ошибки, при этом Милош выполнил 16 эйсов, а Марко – три. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу канадца.В третьем круге соперником Раонича будет либо хорват Марин Чилич (2), либо испанец Фернандо Вердаско.Милош Раонич (Канада, 14) — Марко Чеккинато (Италия, Q) – 7:6(5), 6:2