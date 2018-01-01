Джокович вышел в 1/8 финала на «Мастерсе» в Монте-Карло и другие результаты

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд € 5,238,735. Одиночный разряд. 64 участника.

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Monte-Carlo Rolex Masters с призовым фондом € 5,238,735 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.13-я ракетка мира, 30-летний серб(9) одержал победу над 21-летним хорватом, занимающим в мировом рейтинге 39-е место, со счетом 7:6(2), 7:5.Поединок продолжался 2 часа 15 минут. Джокович реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, Чорич – три из девяти. На счету Новака пять эйсов и одна двойная ошибка, а Борна один раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу Новака.За выход в четвертьфинал турнира Джокович сразится с австрийцем(5), который в трех сетах переиграл россиянина– 5:7, 7:5, 7:5.На данный момент в личном противостоянии Джоковича и Тима впереди серб – 5:1.Новак Джокович (Сербия, 9) — Борна Чорич (Хорватия) – 7:6(2), 7:5Доминик Тим (Австрия, 5) — Андрей Рублёв (Россия) – 5:7, 7:5, 7:5Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) — Фелисьяно Лопес (Испания) – 6:3, 7:6(5)Кеи Нишикори (Япония) — Даниил Медведев (Россия) – 7:5, 6:2Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Фабио Фоньини (Италия, 13) – 6:4, 6:2Филипп Кольшрайбер (Германия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 15) – 6:4, 6:2