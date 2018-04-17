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Американский теннисист оштрафован на € 5 тыс. за неспортивное поведение на Masters 1000 в Монте Карло
Американский теннисист оштрафован на € 5 тыс. за неспортивное поведение на Masters 1000 в Монте КарлоАмериканский теннисист Джаред Доналдсон, накричавший на арбитра из-за принятого им решения в матче первого круга турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом, оштрафован на € 5 тыс., сообщает AFP. В этой встрече Джаред уступил со счетом 3:6, 3:6.

В шестом гейме второго сета рефери не смог найти метку от мяча на корте, что разъярило спортсмена. Повтор показал, что Доналдсон был прав, но система Hawk-Eye не используется на грунтовых покрытиях.

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