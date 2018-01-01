Рейтинг ATP. Долгополов потерял одну позицию, Стаховский - четыре

Вчера, 08:03 691 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 16 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял одну позицию и опустился на 53-е место.



Во второй сотне мировой классификации также один украинец - Сергей Стаховский. Он потерял четыре пункта и теперь занимает на 121-ю позицию.



Илья Марченко в третьей сотне поднялся с 253-й строчки на 252-ю.



В Топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль с отрывом от швейцарца

Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает бельгиец Давид Гоффен.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 16.04 2018 г.:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4925

5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4635

6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4470

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3665

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) –3390

9 (9). Джон Иснер (США) - 3125

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110

…

53 (52). Александр Долгополов (Украина) – 966

121 (117). Сергей Стаховский (Украина) – 463

252 (253). Илья Марченко (Украина) – 202



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 16 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист -, который потерял одну позицию и опустился на 53-е место.Во второй сотне мировой классификации также один украинец -. Он потерял четыре пункта и теперь занимает на 121-ю позицию.в третьей сотне поднялся с 253-й строчки на 252-ю.В Топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль с отрывом от швейцарца Роджера Федерера в 100 очков.Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает бельгиец Давид Гоффен.1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 86703 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 49854 (4). Александр Зверев (Германия) – 49255 (5). Григор Димитров (Болгария) – 46356 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 44707 (7). Доминик Тим (Австрия) – 36658 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) –33909 (9). Джон Иснер (США) - 312510 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 311053 (52). Александр Долгополов (Украина) – 966121 (117). Сергей Стаховский (Украина) – 463252 (253). Илья Марченко (Украина) – 202