На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рейтинг ATP. Долгополов потерял одну позицию, Стаховский - четыре
Рейтинг ATP. Долгополов потерял на одну позицию, Стаховский - четыреАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 16 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял одну позицию и опустился на 53-е место.
 
Во второй сотне мировой классификации также один украинец - Сергей Стаховский. Он  потерял четыре пункта и теперь занимает на 121-ю позицию.
 
Илья Марченко в третьей сотне поднялся с 253-й строчки на 252-ю.

В Топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль с отрывом от швейцарца Роджера Федерера в 100 очков.
Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает бельгиец Давид Гоффен.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 16.04 2018 г.:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) —  8770 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985
4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4925
5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4635
6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4470
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3665
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) –3390
9 (9). Джон Иснер (США) - 3125
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110

53 (52). Александр Долгополов (Украина) – 966
121 (117). Сергей Стаховский (Украина) – 463
252 (253). Илья Марченко (Украина) – 202

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на одну позицию, Стаховский и Марченко по одной потеряли
Рейтинг ATP. Долгополов на прежней позиции, Стаховский потерял три пункта
Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на одну позицию, Стаховский потерял шесть, Марченко - три
Рейтинг ATP. Долгополов потерял одну позицию, Стаховский вернулся в топ-100
Рейтинг ATP. Долгополов одну позицию потерял, Стаховский на одну поднялся, Марченко – на 65
Рейтинг ATP. Долгополов потерял одну позицию, Стаховский и Марченко остались на прежних
Рейтинг АТР. Стаховский потерял одну позицию, Долгополов – на две поднялся
Рейтинг АТР. Стаховский потерял одну позицию, Долгополов - четыре
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Рейтинг ATP. Долгополов потерял одну позицию, Стаховский - четыре
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Бондаренко остались на прежних позициях
Стив Джонсон защитил титул на турнире ATP в Хьюстоне
Анна Шмидлова стала чемпионкой турнира WTA в Боготе
Стаховский проиграл Лайовичу в финале квалификации на Masters 1000 в Монте-Карло

Последние новости спорта

07:49 Красюк: Травма Усика случилась в конце марта, в абсолютно рабочей ситуации 36 | Бокс / Главные новости спорта

12:14 Даниэль Риккардо: Скучные гонки я не выигрываю 265 | Формула-1

12:03 Коукалова: Бьорндален разочаровал меня, когда не подписал петицию против допинга 217 | Биатлон

10:47 Владимир Кличко: Бой с Уайлдером опасен для Джошуа 301 | Бокс

10:14 НБА. Топ-10 моментов игрового дня в воскресенье, 15 апреля (Видео) 178 | Баскетбол / Видео

09:35 НБА. Плей-офф. Первый раунд. «Хьюстон» стартовал с победы над «Миннесотой», «Кливленд» потерпел поражение от «Индианы»(+Видео) 178 | Баскетбол

08:44 НХЛ. Кубок Стэнли. «Вашингтон» потерпел второе поражение от «Коламбуса», «Питтсбург» повел в серии с «Филадельфией» (+Видео) 180 | Хоккей

08:03 Рейтинг ATP. Долгополов потерял одну позицию, Стаховский - четыре 708 | Теннис

07:54 Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Бондаренко остались на прежних позициях 145 | Теннис

07:39 Стив Джонсон защитил титул на турнире ATP в Хьюстоне 167 | Теннис

Все новости

ФОТО

Победа Джошуа над Паркером в фотографиях

Победа Поветкина над Прайсом в фотографиях

Взвешивание: Джошуа vs Паркер, Поветкин vs Прайс (Фото, видео)

Джошуа и Паркер: открытая тренировка (Фото, Видео)

Джошуа и Паркер на финальной пресс-конференции (Фото, видео)

Александр Гвоздик – Мехди Амар: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Победа Деонтея Уайлдера над Луисом Ортисом в фотографиях

ВИДЕО

НБА. Топ-10 моментов игрового дня в воскресенье, 15 апреля (Видео)

НБА. аллей-уп Рондо на Дэвиса и баззер-битер Джинобили – в топ-5 игрового дня (Видео)

Кенийский марафонец ползком добрался до финиша и занял второе место (+Видео)

НБА. Мощные Данки Таунса и аллей-уп Рондо на Дэвиса – в топ-10 игрового дня (Видео)

НБА. Баззер-биттер Камински и эффектный проход Пола в топ-10 моментов дня (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня 9 апреля (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня 4 апреля (Видео)





Топ-новости недели

Красюк: Травма Усика случилась в конце марта, в абсолютно рабочей ситуации
Формула-1. Даниэль Риккардо – победитель Гран-при Китая
Мужская сборная Украины по прыжкам на батуте – бронзовый призер чемпионата Европы
Формула-1. Гран-при Китая. Феттель выиграл квалификацию
Ирине Варвинец и Игорю Радивилову вручены награды НОК







Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2018 (202)
Март 2018 (604)
Февраль 2018 (586)
Январь 2018 (596)
Декабрь 2017 (441)
Ноябрь 2017 (498)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги