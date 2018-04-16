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Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Бондаренко остались на прежних позициях
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Бондаренко остались на прежних позицияхЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 16 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему четвертая ракетка мира. Сохранили свои позиции Леся Цуренко (41-я) и Катерина Бондаренко (78), а Катерина Козлова потеряла два пункта и опустилась на 68-е место.

Во второй сотне мирового рейтинга три украинки. На 16 позиций взлетела Ангелина Калинина и расположилась на 150-й строчке, обойдя при этом двух соотечественниц – Марту Костюк (156) и Даяну Ястремскую (161).

В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп с отрывом от датчанки Каролин Возняцки в 1350 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира чешка Петра Квитова.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 16.04.2018г.:
1(1). Симона Халеп (Румыния) – 8140 очков
2(2). Каролин Возняцки (Дания) – 6790
3(3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6065
4 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5630
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) –5307
6(6). Каролина Плишкова (Чехия) – 4730
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4615
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4276
9 (9). Слоан Стивенс (США) - 3938
10(10). Петра Квитова (Чехия) - 3271
 …
41 (41). Леся Цуренко (Украина) – 1260
68 (66). Катерина Козлова (Украина) – 894
78 (78). Катерина Бондаренко (Украина) –  775
150 (166). Ангелина Калинина (Украина) – 398
156 (153). Марта Костюк (Украина) – 381
161 (158). Даяна Ястремская (Украина) – 371

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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