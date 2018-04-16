Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Бондаренко остались на прежних позициях

в понедельник, 16 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки.по-прежнему четвертая ракетка мира. Сохранили свои позиции(41-я) ио (78), апотеряла два пункта и опустилась на 68-е место.Во второй сотне мирового рейтинга три украинки. На 16 позиций взлетелаи расположилась на 150-й строчке, обойдя при этом двух соотечественниц –(156) и(161).В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп с отрывом от датчанки Каролин Возняцки в 1350 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира чешка Петра Квитова.1(1). Симона Халеп (Румыния) – 8140 очков2(2). Каролин Возняцки (Дания) – 67903(3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 60654 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 56305 (5). Елена Остапенко (Латвия) –53076(6). Каролина Плишкова (Чехия) – 47307 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 46158 (8). Винус Уильямс (США) – 42769 (9). Слоан Стивенс (США) - 393810(10). Петра Квитова (Чехия) - 327141 (41). Леся Цуренко (Украина) – 126068 (66). Катерина Козлова (Украина) – 89478 (78). Катерина Бондаренко (Украина) – 775150 (166). Ангелина Калинина (Украина) – 398156 (153). Марта Костюк (Украина) – 381161 (158). Даяна Ястремская (Украина) – 371