Стив Джонсон защитил титул на турнире ATP в Хьюстоне

Теннис. ATP250. Хьюстон (США) Грунт. Призовой фонд $557,050. Одиночный разряд. 28 участников.

В Хьюстоне (США) на турнире ATP250 с призовым фондом $557,050 в одиночном состоялся финальный матч.51-я ракетка мира, 28-летний американец(6) обыграл своего 26-летнего соотечественника(8), занимающего в рейтинге ATP 56-е место, со счетом 7:6(2), 2:6, 6:4.Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты. Джонсон сделал два брейка, выполнил пять эйсов и трижды ошибся на подаче. На счету Сандгена три брейка, шесть эйсов и три двойных ошибки. Ранее теннисисты не встречались.Титул, завоеванный в Хьюстоне, стал для Джонсона первым в сезоне и третьим в карьере. Он защитил свои чемпионские очки и полусит $99,375 призовых.Стив Джонсон (США, 6) — Теннис Сандгрен (США, 8) – 7:6(2), 2:6, 6:4