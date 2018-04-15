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Стаховский проиграл Лайовичу в финале квалификации на Masters 1000 в Монте-Карло
Стаховский проиграл Лайовичу в финале квалификации на Masters 1000 в Монте-КарлоВ Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Monte-Carlo Rolex Masters с призовым фондом € 5,238,735 проходит квалификация.

32-летний украинец Сергей Стаховский, занимающий в мировом рейтинге 117-е место, проиграл 90-й ракетке мира, 27-летнему сербу Душану Лайовичу. Поединок продолжался 1 час 21 минуту и завершился в пользу серба со счетом 6:4, 6:4.

Стаховский взял одну подачe Лайовича и упустил три своих. Соперники выполнили по четыре эйса и допустили по одной двойной ошибке. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.

Отметим, что Александр Долгополов снялся с турнира а Монте-Карло из-за травмы правой кисти. В первом круге украинец должен был встретиться с британцем Кайлом Эдмундом. Долгополова заменит итальянец Андреас Сеппи, преодолевший квалификацию.
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