Стаховский проиграл Лайовичу в финале квалификации на Masters 1000 в Монте-Карло

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Monte-Carlo Rolex Masters с призовым фондом € 5,238,735 проходит квалификация.32-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 117-е место, проиграл 90-й ракетке мира, 27-летнему сербу. Поединок продолжался 1 час 21 минуту и завершился в пользу серба со счетом 6:4, 6:4.Стаховский взял одну подачe Лайовича и упустил три своих. Соперники выполнили по четыре эйса и допустили по одной двойной ошибке. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.Отметим, что Александр Долгополов снялся с турнира а Монте-Карло из-за травмы правой кисти. В первом круге украинец должен был встретиться с британцем Кайлом Эдмундом. Долгополова заменит итальянец Андреас Сеппи, преодолевший квалификацию.